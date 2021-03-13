Просила никому не рассказывать: молодая мама растлевала малолетних при помощи мармелада с марихуаной

В США произошел очередной вопиющий случай со взрослой женщиной, которая оказалась слишком «падкой» на малолетних мальчиков. Об этом пишет The Sun.

Так, 38-летняя Кристина Грир из штата Небраска (США) несколько раз оставляла друзей своей дочери — мальчиков 12 и 13 лет — переночевать у себя в доме.

Каждый раз, как установил суд, женщина действовала похожим образом. Она укладывала свою дочурку спать, после чего оставалась с одним из ее гостей. Она угощала мальчика алкоголем и мармеладом с марихуаной. Когда тот терял бдительность, Грир лезла ему в трусы. Также она отправляла несовершеннолетним свои интимные фотографии, которые затем просила удалить. Женщина также просила своих жертв «никому не рассказывать о случившемся.

Сексуальная связь вскрылась, когда родители одного из мальчиков обнаружили интимные фото Грир на его телефоне. После этого они обратились в полицию. Свидетели, которые бывали в доме американки, подтвердили ее нездоровый интерес к несовершеннолетним. Как минимум один раз она поцеловала одного из парней на публике.

После признания Грир виновной суду предстоит решить вопрос о тюремном сроке: женщине грозит как минимум 45 лет лишения свободы, а в худшем для развратницы случае она может отправиться за решетку пожизненно.

Кристина Грир

Напомним, в 2019 году в США осудили замужнюю 28-летнюю учительницу, которая занялась сексом с 13-летним учеником. Женщина должна провести за решеткой 20 лет.

Фото с Pixabay

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