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Не могла забеременеть в течение года: в Китае женщина случайно узнала, что она — мужчина

12:53 13 марта 2021
Женский живот

25-летняя замужняя женщина из Китая по имени Пинпин в течение года безуспешно пыталась забеременеть и была потрясена, когда узнала, что родилась биологическим мужчиной. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на Global Times.

Врачи объяснили китаянке, что у нее мужская Y-хромосома, несмотря на наличие женских половых органов. Это редкое заболевание выявляют у людей, которые иногда называют себя интерсексуалами.

Открытие было сделано после рентгеновского снимка поврежденной лодыжки и дальнейшего обследования. Оно объяснило, почему у Пинпин никогда не было менструаций и почему она не могла забеременеть от своего мужа.

Заболевание, обнаруженное у Пинпин, называется синдром Свайера. Человек с этим генетическим нарушением имеет при женской внешности характерный для мужского организма набор хромосом, но половые железы (одна или обе) не производят гормоны. В результате половые органы у человека с синдромом Свайера могут варьироваться от недоразвитых мужских до полноценных женских при полной невозможности воспроизвести потомство.

Поскольку у Пинпин есть женские половые органы, она никогда не ставила под сомнение свой пол и закрывала глаза на тот факт, что у нее никогда не было менструации. Когда в подростковом возрасте мать отвела ее к врачу, ей сказали, что она просто может развиваться медленнее, чем другие.

Врачи, осматривавшие ее лодыжку, были поражены ее недоразвитыми костями. При синдроме Сваера у 60% женщин развивается остеопороз, особенно риск уменьшения минеральной плотности костей повышается при задержке лечения гормональной терапией.

Медики провели дальнейшее обследование, что дало удивительный результат. Они обнаружили, что у Пинпин нет матки и яичников, что объяснило, почему ее 12-месячные попытки забеременеть закончились разочарованием.

Cейчас женщина пытается определиться с гендерной идентичностью. Ей может понадобиться психологическая помощь, чтобы восстановить социальную роль и воссоздать семью, но до сих пор она за ней не обращалась.

Напомним, украинский певец Олег Винник считает, что женщины могут забеременеть от его поцелуев в живот.

Фото с Pixabay

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