Победитель фестиваля в Сан-Ремо, популярный в СССР итальянский певец едва не сгорел в костре

Популярнейший в Советском Союзе итальянский певец Джанни Моранди, победивший на фестивале в Сан-Ремо в 1987 году, экстренно госпитализирован в специализированный ожоговый центр в городе Чезена. Об этом он сообщил в своем Facebook.

По словам 76-летнего музыканта, накануне он занимался стрижкой ветвей кустарника в саду своего загородного дома в городке Сан-Ладзаро-ди-Савена под Болоньей.

Потом Джанни решил сжечь ветви, но, к несчастью, поскользнулся и рухнул прямо в огонь.

Предварительно, у артиста диагностировали ожоги руки и ноги. Лицо звезды не пострадало. По словам местных врачей, жизни музыканта ничто не угрожает, а его родственники успокоили поклонников, что он не только быстро оправился от шока, но и сделал несколько селфи с работниками больницы.

Моранди доставили на машине скорой помощи в центральную больницу Болоньи, но после осмотра врачи решили перевести его в специализированный ожоговый центр в городе Чезена. Местные врачи подчеркнули, что жизни музыканта ничего не угрожает. По словам близких, Моранди быстро пришел в себя после испуга и уже успел сделать ряд селфи с медработниками больницы. Сейчас певец носит на руках огромные рукавицы и шутит, что некоторое время не сможет играть на музыкальных инструментах.

Джанни Моранди продолжает активную студийную и гастрольную деятельность. Первый раз он прибыл в СССР в 1965 году и после этого несколько раз посещал Советский Союз и Россию с гастролями. Общий тираж проданных дисков музыканта превышает 50 миллионов экземпляров.

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