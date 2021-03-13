27.65 / 27.84 32.89 / 33.25
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Скандал на церемонии вручения премии «Сезар»: 57-летняя актриса разделась догола в знак протеста

7:44 13 марта 2021
Актриса на сцене

Французская актриса Корина Масьеро разделась догола на сцене во время вручения кинопремии «Сезар». Так она решила выразить протест против закрытия во Франции из-за ограничений по коронавирусу учреждений культуры.

Момент инцидента появился в Twitter Canal+, который вел трансляцию.

Выйдя на сцену для вручения награды за лучшие костюмы, 57-летняя Масьеро предстала перед публикой в костюме осла, а также в длинном платье в пол кроваво-красного оттенка. На лице актрисы был нанесен грим красной краской, имитирующий кровь.

Масьеро высказался в поддержку артистов, которые проводят бессрочную акцию, «оккупируя» парижский театр «Одеон» и требуют открытия культурных учреждений в стране.

В какой-то момент актриса скинула с себя голову осла, после чего начала раздеваться, буквально шокировав зал. Она сняла с себя платье, оставшись голой.

«Сейчас мы такие — абсолютные голые», — заявила Масьеро, имея в виду состояние культуры Франции.

На груди у актрисы красовалась надпись: «Нет культуры — нет будущего», на спине было написано: «Верни нам искусство, Жан». Судя по всему, данное сообщение адресовано премьер-министру Франции Жану Кастексу.

Перформанс Масьеро и её радикальную форму протеста зрители встретили шквалом аплодисментов.

Премия «Сезар» вручается Французской академией кинематографических искусств и техники с 1976 года. Триумфатором 46-й церемонии «Сезар» стала картина режиссера Альбера Дюпонтеля «Счастливо оставаться». Она победила в трех номинациях — «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий». Премию за лучшую мужскую роль получил Сами Буажила (фильм «Сын»). Лучшей актрисой была названа Лор Калями за роль в фильме «Антуанетта в Севенне».

Напомним, голых фото не стесняется и живущий во Франции российский киноактер Алексей Панин.

928

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Сергей Соседов

Соседов рассказал, как в СССР раскручивали «ничем не выдающуюся» Пугачеву

Мурат Налчаджиоглу

После «воссоединения» с Ани Лорак ее экс-муж ретировался и попал в переделку

Актриса на сцене

Скандал на церемонии вручения премии «Сезар»: 57-летняя актриса разделась догола в знак протеста

Дмитрий Сафронов с отцом

Стал красавчиком: внебрачный сын художника Сафронова похудел и изменился до неузнаваемости

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер