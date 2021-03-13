Скандал на церемонии вручения премии «Сезар»: 57-летняя актриса разделась догола в знак протеста

Французская актриса Корина Масьеро разделась догола на сцене во время вручения кинопремии «Сезар». Так она решила выразить протест против закрытия во Франции из-за ограничений по коронавирусу учреждений культуры.

Момент инцидента появился в Twitter Canal+, который вел трансляцию.

Выйдя на сцену для вручения награды за лучшие костюмы, 57-летняя Масьеро предстала перед публикой в костюме осла, а также в длинном платье в пол кроваво-красного оттенка. На лице актрисы был нанесен грим красной краской, имитирующий кровь.

Масьеро высказался в поддержку артистов, которые проводят бессрочную акцию, «оккупируя» парижский театр «Одеон» и требуют открытия культурных учреждений в стране.

В какой-то момент актриса скинула с себя голову осла, после чего начала раздеваться, буквально шокировав зал. Она сняла с себя платье, оставшись голой.

«Сейчас мы такие — абсолютные голые», — заявила Масьеро, имея в виду состояние культуры Франции.

На груди у актрисы красовалась надпись: «Нет культуры — нет будущего», на спине было написано: «Верни нам искусство, Жан». Судя по всему, данное сообщение адресовано премьер-министру Франции Жану Кастексу.

Перформанс Масьеро и её радикальную форму протеста зрители встретили шквалом аплодисментов.

Премия «Сезар» вручается Французской академией кинематографических искусств и техники с 1976 года. Триумфатором 46-й церемонии «Сезар» стала картина режиссера Альбера Дюпонтеля «Счастливо оставаться». Она победила в трех номинациях — «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий». Премию за лучшую мужскую роль получил Сами Буажила (фильм «Сын»). Лучшей актрисой была названа Лор Калями за роль в фильме «Антуанетта в Севенне».

Напомним, голых фото не стесняется и живущий во Франции российский киноактер Алексей Панин.

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