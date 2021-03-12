27.65 / 27.84 32.89 / 33.25
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Королева Елизавета впервые после интервью Меган и Гарри появилась на публике, пошутив про Юрия Гагарина

20:55 12 марта 2021
Королева Елизавета

Британская королева Елизавета впервые появилась на публике после скандального интервью, которое ее внук принц Гарри и его жена Меган Маркл дали телеведущей Опре Уинфри, выдвинув ряд обвинений против королевской семьи.

Как сообщает издание Daily Express, Елизавета II приняла участие в онлайн-мероприятии в честь Британской недели науки. 94-летняя монархиня была в хорошем настроении. Беседа, в которой приняли участие также ученые и школьники, была посвящена космическим исследованиям.

Ее Величество вспомнила свою встречу с первым в мире космонавтом Юрием Гагариным. На вопрос, каким он был, королева ответила кратко: «Русским», вызвав смех участников встречи.

Она пояснила, что космонавт не говорил по-английски, но познакомиться с ним было интересно. Юрий Гагарин посетил Букингемский дворец в апреле 1961 года.

Доктор Мэгги Адерин-Покок сказала: «Должно быть, очень страшно быть первым и не представлять, что должно произойти». Королева ответила: «Ну да — и сможешь ли вернуться обратно. Это очень важно».

Королеву также впечатлил фото и видео, сделанные во время миссии на NASA на Марс. «Действительно невероятно даже подумать, что теперь можно увидеть его поверхность», - сказала она.

Она также прокомментировала снимки метеорита, который недавно упал в британском графстве Глостершир. «Я рада, что он ни в кого не попал», - отметила Елизавета.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что королева Елизавета лично допросит членов своей семьи в связи с обвинениями, выдвинутыми Меган Маркл и принцем Гарри.

Читайте также: «Мы совсем не расистская семья»: принц Уильям высказался по поводу обвинений Меган Маркл.

175

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Мурат Налчаджиоглу

После «воссоединения» с Ани Лорак ее экс-муж ретировался и попал в переделку

Сергей Соседов

Соседов рассказал, как в СССР раскручивали «ничем не выдающуюся» Пугачеву

Руслан Евдокименко

Сын Ротару посреди Майдана столкнулся с «аномалией»

Королева Елизавета

Королева Елизавета впервые после интервью Меган и Гарри появилась на публике, пошутив про Юрия Гагарина

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер