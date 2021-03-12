Королева Елизавета впервые после интервью Меган и Гарри появилась на публике, пошутив про Юрия Гагарина

Британская королева Елизавета впервые появилась на публике после скандального интервью, которое ее внук принц Гарри и его жена Меган Маркл дали телеведущей Опре Уинфри, выдвинув ряд обвинений против королевской семьи.

Как сообщает издание Daily Express, Елизавета II приняла участие в онлайн-мероприятии в честь Британской недели науки. 94-летняя монархиня была в хорошем настроении. Беседа, в которой приняли участие также ученые и школьники, была посвящена космическим исследованиям.

Ее Величество вспомнила свою встречу с первым в мире космонавтом Юрием Гагариным. На вопрос, каким он был, королева ответила кратко: «Русским», вызвав смех участников встречи.

Она пояснила, что космонавт не говорил по-английски, но познакомиться с ним было интересно. Юрий Гагарин посетил Букингемский дворец в апреле 1961 года.

Доктор Мэгги Адерин-Покок сказала: «Должно быть, очень страшно быть первым и не представлять, что должно произойти». Королева ответила: «Ну да — и сможешь ли вернуться обратно. Это очень важно».

Her Majesty recalls meeting the first human to travel into space, Russian cosmonaut Yuri Gagarin, in 1961.



Dr Maggie Aderin-Pocock, who hosted the Science Week session, told The Queen how Gagarin inspired her to pursue a career in space science. pic.twitter.com/IyX5H4wT5n — The Royal Family (@RoyalFamily) March 12, 2021

Королеву также впечатлил фото и видео, сделанные во время миссии на NASA на Марс. «Действительно невероятно даже подумать, что теперь можно увидеть его поверхность», - сказала она.

Она также прокомментировала снимки метеорита, который недавно упал в британском графстве Глостершир. «Я рада, что он ни в кого не попал», - отметила Елизавета.

Its unbelievable really to think one can actually see the surface!



The Queen reacts to pictures of Mars taken by @NASAPersevere, presented by Professor Caroline Smith of @nhm_london.



Professor Smith is a member of the science team working on the @NASA mission. pic.twitter.com/Jb8J2TqHwP — The Royal Family (@RoyalFamily) March 12, 2021

Ранее «ФАКТЫ» писали, что королева Елизавета лично допросит членов своей семьи в связи с обвинениями, выдвинутыми Меган Маркл и принцем Гарри.

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