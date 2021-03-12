Бродячая собака сама пришла в ветеринарную клинику и получила бесплатную медицинскую помощь

В элитную ветеринарную клинику бразильского города Жуазейру-ду-Норти самостоятельно пришла хромая бездомная собака. Ее приход был записан камерой видеонаблюдения, кадры с которой были опубликованы в Instagram-аккаунте клиники Instituto Luisa Mell.

Хотя в приемной ожидали клиенты, собаку встретили радушно, приняв ее без очереди. И оказали бесплатную медицинскую помощь. Оказалось, что у пса вросший коготь на лапе, который мешал ему ходить, а также имеется злокачественная опухоль в паховой области. Сейчас он проходит курс химиотерапии и уже чувствует себя значительно лучше.

Дворняжка находится под личным присмотром одного из ветеринаров. На ночь женщина-врач забирает его к себе домой, а утром привозит на работу, где животное проходит лечение. Собаке уже ищут постоянных хозяев. А в сети объявлен сбор средств в ее пользу.

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