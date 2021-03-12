Произведение цифрового искусства со стартовой ценой в 100 долларов продали на аукционе за 69 миллионов

На аукционе Christie's ушло с молотка цифровое произведение искусства — работа американского художника Майка Уинкелманна, известного под псевдонимом Beeple. Как сообщает CNN, его стартовая цена составляла всего 100 долларов. Но в ходе торгов доросла до немыслимых 69,3 миллиона долларов.

Название лота — «Каждый день: Первые 5000 дней». Художник ежедневно в течение пяти тысяч дней создавал произведения, которые в итоге собрал в один коллаж.

Теперь Уинкеллман встал в один ряд с самыми дорогими художниками современности — уступая лишь Джеффу Кунсу и Дэвиду Хокни.

Цифровые рисунки и видео в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT) сейчас весьма популярны. Как писали ранее «ФАКТЫ», девушка Илона Маска Граймс за 20 минут заработала шесть миллионов долларов, продавая произведения криптоискусства.

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