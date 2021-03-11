«Хоть слово правды они сказали?»: архивные фото разоблачили ложь принца Гарри в интервью Опре Уинфри

В соцсетях появились архивные фото, которые разоблачили ложь принца Гарри, сказанную им в интервью Опре Уинфри.

36-летний внук королевы Елизаветы, говоря о своем первенце Арчи, которому в мае исполнится два года, рассказал, что часто совершает с сыном велосипедные прогулки.

«Думаю, самым замечательным для меня является то, что я сажаю его сзади на детское велокресло и беру с собой на прогулку — чего у меня никогда не было, когда я был маленьким», — пожаловался принц на свое безрадостное детство, намекая, что получал не так уж много внимания от своего отца.

Однако, как пишет издание Daily Express, на старых фотографиях, сделанных в 1990 году на территории королевского поместья Сандрингем в Норфолке, изображены маленький Гарри с братом принцем Уильямом и отцом принцем Чарльзом. Старший Уильям едет на детском велосипеде самостоятельно. А Гарри как раз сидит в велокресле у папы за спиной.

Журналист Мартин Джей написал в Twitter: «Хоть что-нибудь из того, что Меган и Гарри сказали в интервью Опре, является правдой?!».

«Гарри, когда ты лжешь, убедись, что нет что фотографий, доказывающих обратное», — написал другой пользователь сети.

Ряд неточностей, противоречий и даже лжи был подменен также в словах Меган Маркл.

Ранее Букингемский дворец выступил с заявлением от имени королевы в ответ на обвинения Меган и Гарри, в котором подчеркнуто говорилось, что их жалобы будут рассмотрены в частном порядке, хотя «некоторые воспоминания могут отличаться».

«ФАКТЫ» писали, что королева лично допросит членов своей семьи в связи с обвинениями, выдвинутыми Меган Маркл и принцем Гарри, а принц Чарльз глубоко обижен на младшего сына.

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Фото Twitter/YouTube



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