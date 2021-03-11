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Мир

Турция изменила правила въезда туристов в страну: что важно знать

17:39 11 марта 2021
турция

С 15 марта для украинцев изменятся правила въезда в Турцию. От всех иностранцев, въезжающих в страну (за исключением транзитных пассажиров), будут требовать заполнить специальную электронную форму. Это необходимо, чтобы при обнаружении заразившегося COVID-19 отследить всех летевших с больным в одном самолете. Минздрав Турции считает, что таким образом сможет эффективнее бороться с распространением инфекции, сообщает Hurriyet.

Заполнить форму необходимо за 72 часа до прибытия в Турцию. Анкета находится на сайте турецкого Минздрава (https://register.health.gov.tr). Необходимо указать дату прибытия, паспортные данные, адрес отеля (апартаментов), где собирается проживать турист, контактный телефон и адрес электронной почты.

Пассажиров, не заполнивших анкету, обещают не пропускать в страну. Если обнаружится, что заявитель подал заведомо неправильные данные, ему грозит либо крупный штраф, либо иные административные санкции.

В Турции признали, что несмотря на активную вакцинацию населения, наблюдается новый всплеск заболеваемости. 10 марта количество новых заболевших было самым высоким с начала года — 14,5 тыс. случаев. Специалисты здравоохранения предупреждают, что в апреле есть риск выйти на показатели в ежедневные 20 тыс. заболевших.

Фото pixabay.com

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