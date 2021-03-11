«Мы совсем не расистская семья»: принц Уильям высказался по поводу обвинений Меган Маркл

Принц Уильяма стал первым членом британской королевской семьи, высказавшимся на публике по поводу интервью, которое его брат принц Гарри и Меган Маркл дали Опре Уинфри. Уильям и его жена Кейт Миддлтон нанесли визит в одну из лондонских школ в рамках программы по улучшению психического здоровья детей.

Как сообщает издание Daily Mail, на вопросы журналистов по поводу интервью, в котором Меган подняла вопрос о расизме в королевской семье и обвинила Кейт Миддлтон в том, что та довела ее до слез, Уильям ответил, что еще не говорил с братом. «Но поговорю», — сказал он. Принц с явным раздражением также добавил: «Мы совсем не расистская семья».

Меган утверждала, что их с Гарри сына Арчи лишили титула принца из-за опасений по поводу цвета его кожи, который мог оказаться слишком темным. Это заявление нанесло серьезный ущерб репутации Виндзоров.

'Were very much not a racist family': Angry Prince William publicly hits back at Harry and Meghan's claims https://t.co/HFuIWH2Q7W pic.twitter.com/PVDcLRBjuZ — Daily Mail Online (@MailOnline) March 11, 2021

Ранее сообщалось, что королева Елизавета лично допросит членов своей семьи в связи с обвинениями, выдвинутыми Меган Маркл и принцем Гарри.

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