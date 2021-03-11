Королева Елизавета лично допросит членов своей семьи в связи с обвинениями, выдвинутыми Меган Маркл и принцем Гарри

Королева Великобритании Елизавета II намерена лично допросить членов своей семьи в связи с обвинениями, которые выдвинули против своих родственников принц Гарри и Меган Маркл в интервью Опре Уинфри, которое во всем мире посмотрели более 100 миллионов человек.

Супруги обвинили членов королевской семьи в черствости и расизме, упрекнув за то, что они оказывали недостаточно поддержки американской актрисе, пытавшейся привыкнуть к новой для нее жизни во дворце и одно время находившейся, по ее словам, на грани самоубийства.

Ранее в официальном заявлении Букингемского дворца говорилось, к жалобам Гарри и Меган отнесутся серьезно, и они «будут рассмотрены семьей в частном порядке», хотя некоторые воспоминания могут разниться.

Как пишет издание The Mirror, пока 99-летний принц Филипп все еще находится в больнице после операции на сердце, 94-летняя королева поговорит с родными — включая принцев Чарльза и Уильяма, а также их жен Камиллу и Кейт Миддлтон. Она хочет узнать, что им известно по этому вопросу.

Королева также распорядилась, чтобы персонал дворца хранил молчание и не высказывался о ситуации публично. Она не желает разжигать ссору с Гарри и Меган. И в ближайшие дни собирается поговорить с внуком по телефону, рассказав о результатах своего расследования.

«Королева приняла решение не подливать масла в огонь, но все прекрасно сознают, что Гарри и Меган могут снова вступить на публике, если они не будут удовлетворены», — сообщает источник во дворце.

Между тем 72-летний принц Уэльский Чарльз совершенно подавлен всей ситуацией и, в частности, словами Гарри о том, что отец перестал с ним общаться и прекратил его финансирование после отъезда Сассексов из Британии. Чарльз настаивает на том, что всего лишь посоветовал младшему сыну наконец придумать «работоспособный план, а не постоянно менять свое мнение».

Чарльз глубоко обижен на откровения Гарри, и его друзья опасаются, что его будущие отношения с ним находятся под угрозой.

Инсайдеры также опровергают утверждения Меган о том, что ей никто не помогал приспособиться к королевской жизни, и она была предоставлена самой себе — так, что даже слова государственного гимна Великобритании ей пришлось самой искать самостоятельно в Google. А реверанс перед королевой, по словам Меган, ее учила делать бывшая невестка королевы Сара Фергюсон — экс-супруга ее среднего сына принца Эндрю, которая официально не является членом королевской семьи.

На самом деле королева сразу же после объявления о помолвке приставила к невесте внука команду проверенных советников во главе со своей любимой помощницей Самантой Коэн, работавшей во дворце многие годы.

«Им помогала блестящая команда очень опытных и преданных помощников. К сожалению, они с Гарри не желали никого слушать. И это чистая правда», — говорит источник при дворе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что борцу против расизма принцу Гарри припомнили его собственные расистские высказывания.

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