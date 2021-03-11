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Мир

В Британии благодаря программе вакцинации обнаружили труп пенсионерки, пролежавший в доме 12 лет

10:09 11 марта 2021
Полицейская машина

Жительница шотландского города Абердин Кристина Мэлли, которая в силу превышающего 80 лет возраста была включена во вторую по приоритетности группу согласно национальной программе вакцинации против ковида, не явилась на положенную ей прививку.

Когда медработники решили выяснить причину и прибыли по указанному в списках адресу, 78-летний муж женщины Дэниел заявил, что она уехала за границу.
Однако позже в доме обнаружили труп пенсионерки, уже практически превратившийся в скелет. Как пишет издание Daily Record, судя по состоянию останков, женщина умерла по меньшей мере 12 лет назад. Полиция ведет расследование обстоятельств и причин ее смерти.

Соседи говорят, что даже не подозревали о существовании Кристины и думали, что ее супруг неженат. «Меня бросает в дрожь, когда я думаю, что она все это время лежала в доме», — сказал один из них.

Согласно документам, Дэниел и Кристина поженились в 1976 году. А в дом, где было найдено тело, переехали в 1995-м году. Друзья и родственники пару никогда не посещали. Имя Кристины до сих пор значится в списках избирателей.

Фото pixabay

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