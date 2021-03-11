Выигравший 45 миллионов фунтов в лотерею британец признан невиновным в убийстве женщины, машину которой он протаранил

31-летний британец Мэттью Топхэм, который в 2012 году стал самым молодым в стране победителем лотереи EuroMillions, признан невиновным в убийстве пенсионерки, чью машину он протаранил своим BMW в графстве Линкольншир на Рождество 2019 года.

Мэттью отвлекся от дороги, перегнувшись назад, чтобы подобрать с пола игрушечного медвежонка, которого уронил его плачущий двухлетний ребенок. Машину повело в сторону, и она лоб в лоб столкнулась с двигавшимся по встречной полосе автомобилем Ford Fiesta. Его 77-летний водитель Родни Реглер получил серьезные травмы, но выжил. Но 75-летняя жена Родни Мэри Джейн Реглер, сидевшая на пассажирском месте, погибла. Супруги возвращались домой после праздничного ужина у своего сына.

Мэттью говорит, что поступил ужасно и желал бы все изменить. Но крики сына «сводят его с ума». Поэтому, поднимая игрушку, он действовал «бессознательно» и «инстинктивно».

Как сообщает Sky News, после судебного разбирательства присяжные сочли, что Мэттью виновен в «небрежном» вождении автомобиля, а не в «опасном». Последняя формулировка повлекла бы за собой более серьезный приговор — до 14 лет тюрьмы. Теперь адвокаты миллионера настаивают на условном сроке.

Адвокат обвинения Майкл Крэнмер-Браун пытался доказать, что расстроенный сын Топхэма «не имеет отношения к делу». Но присяжные отклонили этот аргумент.

Вдовец заявил, что никогда не сможет простить виновника смерти жены, с которой он прожил 56 лет.

В 2012 году Топхэм выиграл 45 миллионов фунтов стерлингов (по нынешнему курсе — более 62 миллионов долларов). Помимо BMW у него теперь есть коллекция автомобилей Aston Martin, а также собственный вертолет. Он также неоднократно выигрывал призы на автомобильных гонках.

Фото The Sun

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