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Проигравший пари колумбиец лег под нож и получил силиконовую грудь, а выигравший сделал то же самое за компанию

8:17 11 марта 2021
Мужчины с силиконовыми бюстами

Колумбийский блогер и модель Еферсон Коссио шокировал своих подписчиков в Instagram Facebook и TikTok появившейся у него силиконовой грудью.
Коссио рассказал, что поспорил со своим шурином Хоаном Лопесом. Они договорились, что, если к условленному сроку Еферсон не наберет три миллиона подписчиков в Instagram, то он должен будет лечь под нож пластического хирурга и вставить себе силиконовые импланты. А, если ему это удастся, то аналогичную операцию вынужден будет сделать Лопес.

Коссио выиграл, набрав три миллиона фолловеров досрочно. И его родственник выполнил условия пари. Однако Коссио ради шутки решил за компанию сделать то же самое. И оба мужчины обзавелись бюстами.

Правда, через несколько дней Еферсон снова обратился к хирургам, и они извлекли силикон. Врачи пообещали, что у колумбийца останутся лишь небольшие шрамы, незаметные под его татуировками.


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