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Мир

Понял насчет Путина: Шендерович подметил перемену в Зеленском

14:19 10 марта 2021
Виктор Шендерович

Президент Украины Владимир Зеленский понял, что договариваться с Кремлем не получится. Об этом российский писатель, публицист и телеведущий Виктор Шендерович заявил в интервью изданию «ГОРДОН».

«Общий план совершенно очевиден: Украина научилась менять президентов, добром или не добром… Зеленский явно не похож на человека, который будет окапываться у власти и стрелять в собственный народ. Значит, выберут кого-то следующего. Правила и принципы гораздо важнее персоналий», — отметил Шендерович.

Он также подчеркнул, что изначально Зеленский рассчитывал договориться с Путиным.

«Ну вот, значит, половины срока хватило, чтобы понять, что договариваться с Путиным не о чем, что он будет использовать, разводить, давить. События последних недель — совершенно очевидно, это продолжение выхода Украины на волю», — сказал писатель.

Напомним. Шендерович назвал признаки деградации Путина в последние десять лет.

Фото dw.com

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