Борцу против расизма принцу Гарри припомнили его собственные расистские высказывания. Так, журналистка Сара Вайн, ведущая колонку в газете Daily Mail, пишет, что видит иронию в том, что сам Гарри некогда позволял себе пренебрежительные выражения в адрес людей другой национальности, а потом оправдывался тем, что говорил это «без злобы».

В 2009 году разразился скандал, когда в СМИ появилось видео, снятое тремя годами ранее. В нем младший сын принца Чарльза и принцессы Дианы, который тогда еще был кадетом военного училища Сандхерст, общаясь с курсантом из Пакистана, называет его «наш маленький друг-паки» и raghead («тряпичноголовый»). Слово paki в Британии — не употребляемая в приличном обществе пренебрежительная кличка пакистанцев. А «тряпичноголовыми» презрительно называют мусульман в целом — при этом имеется в виду традиционный исламский головной убор.

В итоге офису принца Чарльза и самому принцу Гарри пришлось принести публичные извинения. А тогдашний премьер-министр страны Дэвид Кэмерон был вынужден выступить с официальным осуждением этого поступка. Он заявил, что принц должен научиться отдавать себе отчет в том, что он не просто солдат.

Принц настаивал на том, что это шутка, и что он никого не хотел обидеть.

«По мере того, как пыль от нейтронной бомбы, в которую превратилось интервью, начинает оседать, и становится очевидным полный масштаб последствий, похоже, что Megxit (выход из состава королевской семьи Меган и Гарри) разжег еще больше споров, чем Brexit (выход Британии из ЕС). Для многочисленных (преимущественно молодых) поклонников «правда от Меган» — это Евангелие, душераздирающая история об одиночестве и жертвах. Они благодарны ей (и принцу Гарри) за то, что они «поделились» своими испытаниями, и злятся на виновников их страданий: британскую прессу, королевскую семью, семью Меган, стариков, всех, кто осмеливается подвергнуть сомнению их действия, не говоря уже о том, чтобы высказывать малейшую критику.

Для других, в том числе и для меня, то, что они сделали, презираемо с моральной и этической точек зрения", — написала Сара.

По словам Вайн, Сассексы «объявили открытую войну принцу Чарльзу, принцу Уильяму и их женам, прекрасно зная, что те, кого они обвиняют, не могут — и почти наверняка не будут — раскрывать миру свои собственные „истины“».

С точки зрения журналистки, самое шокирующее во всем этом то, что Меган и Гарри превратили в оружие одну из самых болезненных тем современности — тему расизма, с помощью которой они рассчитывают завоевать расположение американцев.

«Вот только почему-то эта пара не рассказала Опре о том моменте в 2009 году, когда сам Гарри попал в затруднительное положение из-за расизма», — пишет она.

«Он утверждал, что это был просто казарменный стеб. Может быть, так оно и было. Возможно солдаты совсем не возражали. А может и возражали — но не могли этого сказать, потому что — ну, знаете, это же принц Гарри. Суть в том, что Гарри больше, чем кто-либо, должен знать, как эти вещи могут быть истолкованы неверно. Как определенные вещи можно говорить „без злого умысла“», — заявила Сара.

Ранее в интервью Опре Уинфри Меган и Гарри заявили, что некий член королевской семьи выражал обеспокоенность тем, насколько темной будет кожа их первенца, подняв тему расизма в семье королевы Елизаветы II.

Букингемский дворец пообещал разобраться в этом вопросе частном порядке.

Ранее уехавшие в США Гарри и Меган публично призывали покончить со «структурным расизмом» в Великобритании. Гарри рассказал, что он наконец прозрел и осознал, с какими проблемами сталкиваются представители этнических меньшинств — после того, как встретил Меган, которая является женщиной смешанной расы.

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