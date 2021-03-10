27.63 / 27.83 32.76 / 33.15
Киев: -4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Спасаясь от косаток, умный пингвин запрыгнул в лодку к туристам и пересидел с ними опасность — видео

9:16 10 марта 2021
Пингвин в лодке

В Антарктиде умный пингвин, спасаясь от преследовавших его косаток, запрыгнул в лодку к туристам. И, как ни в чем не бывало, спокойно пересидел с ними опасность.

Пингвин совершил две попытки: одну неудачную (он ударился о лодку и упал в воду), а во время второй один из туристов помог ему забраться в лодку, поддержав рукой.

Как сообщает издание The Independent, киты-убийцы еще некоторое время следовали за лодкой, увозившей их потенциальную добычу. Кто-то в лодке опасался, что косатка тоже может выпрыгнуть из воды, чтобы добраться до упущенной жертвы. Однако все обошлось — хищники отстали. И пингвин вернулся в родную стихию.

Драматические видео спасения, которое записали супруги Мэттью и Анна Карстен, появилось в сети.

Фото YouTube


730

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес снялась в облегающем латексе, а также показала своих сестер и племянницу

Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Меган Маркл захлопнула дверь перед носом Кейт Миддлтон, когда та пришла помириться, и устроила истерику из-за цвета одеяла

Людмила Лядова

Умерла болевшая ковидом знаменитый композитор Людмила Лядова

Юрий Иванов

Избили до крови и обматерили в прямом эфире: на матч «Заря» — «Динамо» назначен скандальный арбитр

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер