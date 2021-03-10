Спасаясь от косаток, умный пингвин запрыгнул в лодку к туристам и пересидел с ними опасность — видео

В Антарктиде умный пингвин, спасаясь от преследовавших его косаток, запрыгнул в лодку к туристам. И, как ни в чем не бывало, спокойно пересидел с ними опасность.

Пингвин совершил две попытки: одну неудачную (он ударился о лодку и упал в воду), а во время второй один из туристов помог ему забраться в лодку, поддержав рукой.

Как сообщает издание The Independent, киты-убийцы еще некоторое время следовали за лодкой, увозившей их потенциальную добычу. Кто-то в лодке опасался, что косатка тоже может выпрыгнуть из воды, чтобы добраться до упущенной жертвы. Однако все обошлось — хищники отстали. И пингвин вернулся в родную стихию.

Драматические видео спасения, которое записали супруги Мэттью и Анна Карстен, появилось в сети.

Фото YouTube





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