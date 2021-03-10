Как стало известно, в возрасте 61 года в своем родном городе Владимире 8 марта умерла российская писательница Татьяна Полякова — автор популярных авантюрных детективов. Как сообщает ТАСС, причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым Полякова боролась много лет. 10 марта состоятся ее похороны.

Татьяна Полякова написала более 90 книг и входила в первую десятку самых издаваемых авторов в России. По некоторым из ее романов были сняты фильмы и сериалы — в том числе «Тонкая штучка», «Строптивая мишень», «Тень стрекозы».

Полякова прожила вместе со своим мужем Александром более 35 лет. У них имеется сын Родион и двое внуков.

Татьяна окончила филологический факультет Ивановского государственного университета. Чтобы ребенка приняли в детский сад, устроилась воспитателем и проработала там 14 лет. Писать начала в 1997 году. И с тех пор выпускала по три-четыре романа в год.

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