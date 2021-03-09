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«Последнему маньяку СССР» не удалось выйти на свободу

20:21 9 марта 2021
Дмитрий Гридин

В России суд отказал в условно-досрочном освобождении «последнему маньяку СССР» Дмитрию Гридину, пожизненно осужденному за убийства и изнасилования школьниц в Магнитогорске еще в 1990 году. Как сообщает сайт Белозерского районного суда Вологодской области, осужденный отбыл 31 год лишения свободы, заявив, что не допускал злостных нарушений порядка отбывания наказания.

Однако суд установил обратное — как сообщили представители пенитенциарной системы, находясь в СИЗО и колонии, Гридин допустил 24 нарушения режима и не всегда корректно реагировал на меры профилактического характера.

В октябре 1990 года Гридина приговорили к смертной казни, однако после отмены этой меры наказания в России приговор был заменен на пожизненное лишение свободы в колонии Белозерского района Вологодской области.

Согласно информации из Википедии, свое первое преступление Гридин совершил в 1989 году, напав в лифте и убив 16-летнюю жительницу Магнитогорска Жанну Теренчук. На момент задержания его жертвами стали еще две девушки (Данзиля Усманова и Людмила Позднякова), однако выжившие жертвы маньяка смогли его опознать. Свое последнее нападение он совершил 25 ноября 1989 года, однако девушка оказала маньяку достойное сопротивление. При бегстве он обронил свои шапку и очки. По этим приметам его и задержали. Первоначально Гридин дал признательные показания, подробно описывая каждое преступление, но затем отказался от них.

Примечательно, что на момент совершения преступлений маньяк был женат и имел шестимесячную дочь.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о «криворожском маньяке», который 7 ноября устроил массовую резню в городе, ранив ножом восемь прохожих, в том числе ребенка, и убив двоих человек. При задержании он называл себя то Осирисом (царь загробного мира и судья душ усопших в древнеегипетской мифологии), то сыном Божьим Адамом.

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