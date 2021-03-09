Опечалены: Букингемский дворец отреагировал на интервью Меган Маркл и принца Гарри

После экстренных переговоров с принцами Чарльзом и Уильямом королева Елизавета обнародовала заявление, касающееся сенсационного интервью, которое Меган Маркл и принц Гарри дали 7 марта американской телеведущей Опре Уинфри.

В официальном сообщении Букингемского дворца говорится: «Вся семья опечалена, узнав, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган. Поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут восприниматься по-разному, к ним отнесутся серьезно, и они будут рассмотрены семьей в частном порядке. Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами семьи».

Ранее британские СМИ предположили, что дворец не захочет вступать в открытую конфронтацию с герцогом и герцогиней Сассекскими, опасаясь, что те могут в отместку назвать имя члена королевской семьи, который, как они утверждают, позволил себе расистские высказывания в адрес Меган и ее сына Арчи. Хотя герцог и герцогиня уверяли, что никогда этого не сделают, доверия между двумя противостоящими друг другу сторонами больше нет.

Пресса также обратила внимание на то, что в заявлении Меган и Гарри названы просто по именам. Их герцогские титулы ни разу не упоминаются.

Сообщалось, что весь королевский двор «шокирован и встревожен» откровениями Сассексов. И что принц Чарльз находится «в состоянии отчаяния», а принц Уильям «вне себя от ярости».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что британцев взбесило заявление Джо Байдена по поводу интервью Меган и Гарри.

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