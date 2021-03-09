Невозмутимая и элегантная: Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после обвинений Меган Маркл

Кейт Миддлтон появилась на публике впервые после того, как Меган Маркл в интервью Опре Уинфри обвинила герцогиню Кембриджскую в том, что та довела ее до слез.

39-летняя Кейт по случаю Международного женского дня провела онлайн-встречу с 21-летней жительницей Северного Йоршкира Джасмин Харрисон, которая в одиночку пересекла на веслах Атлантический океан. Об этом мероприятии, на котором две дамы обсудили роль женщины в современном обществе, отчитался в соцсетях Кенсингтонский дворец.

Jasmine Harrison became the youngest woman to solo row the Atlantic — completing the record-breaking 3,000-mile row on 20th February aged 21.



This International Women's Day we celebrate her remarkable achievement & the power it has to motivate & inspire women around the world. pic.twitter.com/deHqHwEMNX — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) March 8, 2021

Кейт, несмотря на скандальное интервью деверя и его жены выглядела невозмутимо и элегантно. На ней была нежно-розовая блузка с завязывающимся бантом воротником от Boden и сережки стоимостью 118 долларов. Причем, как подметило издание Daily Mail, серьги были от любимого лондонского бренда Меган Маркл Missoma. Украшение с минералом родохрозитом, выбранное герцогиней Кембриджской, символизирует, как указано на сайте компании, «любовь и сострадание».

Меган навлекла на Кейт, как и на других членов семьи своего мужа, подозрение в расизме, заявив, что некий представитель королевской семьи был обеспокоен цветом кожи будущего ребенка Маркл и принца Гарри. Кроме того, герцогиня Сассекская заявила, что пресса обращалась с Миддлтон гораздо лучше, чем с ней самой. В отношении Кейт, как считает американка, журналисты позволяли себе только грубость. Так Маркл утверждает, что самое худшее из того, что прозвучало в адрес Кейт — это прозвище Waity Katie (что можно перевести как «Ожидающая Кейти») — намек на то, что Миддлтон пришлось в течение десяти лет ждать предложения руки и сердца от принца Уильяма.

А дочь афроамериканки Меган страдала от расистских нападок. По ее словам, британским таблоидам не давала покоя ее расовая принадлежность.

«Грубость и расизм — это не одно и то же», — заявила Меган, добавив, что команда Кейт защищала ее, а вот ее и принца Гарри дворец защищать отказывался.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Меган Маркл подловили на лжи и неточностях во время ее скандального интервью Опре Уинфри.

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