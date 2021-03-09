«В отличие от Гарри я не играл голым в бильярд и не переодевался в Гитлера»: отец Меган Маркл отреагировал на обвинения в предательстве

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл, который ранее был готов свидетельствовать против нее в суде, отреагировал на ее интервью Опре Уинфри, появившись в эфире телепрограммы Good Morning Britain. В беседе с телеведущей Меган обвинила отца в «предательстве», заявив, что он солгал ей о своих отношениях с прессой. Он утверждал, что не общается с журналистами — в то время, как сотрудничал с ними. Герцогиня сказала, что ей «трудно помириться с ним». И что сама она никогда не причинила бы такой боли своему ребенку.

Как сообщает издание Daily Express, 76-летний американец заявил в телеэфире, что уже «сто раз» извинялся за те злополучные фотографии, которые он сделал в сговоре с папарацци незадолго до свадьбы дочери и принцем Гарри. Он согласился на это потому, что хотел выставить себя в лучшем свете. На тех фото, якобы снятых без его ведома, он был примерке нового костюма, сидел в кафе, изучая в интернете информацию о Британии. Когда стало известно, что Маркл действовал по договору с фотографом, в британской прессе вспыхнул скандал. Томаса обвинили в попытке нажиться на связях дочери с королевской семьей, заработав на этой постановочной фотосессии.

«Мы все совершаем ошибки. Но я никогда не играл голым в бильярд и не переодевался в Гитлера», — заявил Томас, имея в виду бурное холостяцкое прошлое Гарри. В 2012 году будущего мужа Меган сфотографировали обнаженным во время игры в бильярд на раздевание с неизвестными девушками в Лас-Вегасе. А в 2005 году вспыхнул скандал после того, как молодой принц явился на маскарад в нацистской форме — со свастикой на рукаве.

Томас, который поселился в Мексике, подчеркнул, что обосновавшиеся в Калифорнии дочь и зять живут всего в 70 милях от его дома — буквально в часе езды на машине. И призвал их наконец помириться и показать ему внука Арчи, которого он никогда не видел.

Он также назвал «чепухой» заявления Меган и Гарри о расизме в королевской семье, выразив мнение, что никакая особа королевской крови не позволила бы себе такие высказывания о цвете кожи Арчи. Да и британцы в целом, как считает Маркл, не являются расистами. Это явление чаще можно наблюдать в Калифорнии.

На заявление Меган, что она «потеряла отца». Томас ответил, что она его не теряла. «Я всегда был бы рядом с ней. Я и сейчас рядом, если она хочет», — сказал он. И добавил, что до сих пор любит ее.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл подловили на лжи и неточностях во время ее скандального интервью Опре Уинфри.

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