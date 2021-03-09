Меган Маркл подловили на лжи и неточностях во время ее скандального интервью Опре Уинфри

Сенсационное интервью, которое Меган Маркл и принц Гарри дали американской телеведущей Опре Уинфри, подставив под удар британскую королевскую семью, вызвало эффект ядерной бомбы, взорвавшейся над Букингемским дворцом. Однако, проанализировав все сказанное герцогиней Сассекской, журналисты издания Daily Mail и других СМИ, подловили ее на неточностях, противоречиях и даже на откровенной лжи.

1. Так, Меган заявила, что до того, как стать членом королевской семьи, она, будучи американкой, ничего не знала о ней. И даже никогда не искала информацию в Google о своем будущем муже принце Гарри и его родственниках.

Между тем в одобренной Сассексами биографии «В поисках свободы» авторства Омида Скоби и Кэролин Дюран говорится, что перед своим первым «свиданием вслепую», которое организовала их общая знакомая, «оба участника провели „домашнюю работу“, изучив информацию друг о друге в Google». И что подруга Меган, которой та рассказала о свидании, сказала: «Это безумие. Ты станешь самой востребованной женщиной», — имея в виду внимание СМИ, которое будет приковано к ней, как к девушке принца. Сама Меган говорит, что была наивной и не понимала, какому давлению подвергнется со стороны прессы.

2. Маркл также сделал сенсационное заявление, в котором сообщила, что пышная свадьба, сыгранная в Виндзорском замке в мае 2018 года, была лишь «спектаклем» для публики. И что на самом деле они с Гарри поженились тремя днями ранее во дворе собственного дома. Никаких гостей при этом не было. А церемонию проводил духовный глава Англиканской церкви архиепископ Кентерберийский, который потом венчал их также в Виндзоре.

По законам Англиканской церкви на церемонии бракосочетания обязательно должны присутствовать по меньшей мере два свидетеля. И женатая пара не может сочетаться браком повторно — за исключением тех случаев, когда имеются сомнения в легальности ранее заключенного брака. Так, священник Дэвид Грин считает, что архиепископ Кентерберийский должен внести ясность в этот вопрос. «Невозможно провести две свадьбы», — считает преподобный Грин. По его мнению, одна из церемоний, видимо, просто свелась к «обмену клятвами» и не имеет юридической силы. А это означает, что, либо архиепископ Кентерберийский принял участие в обмане миллионов зрителей, наблюдавших за церемонией венчания (что маловероятно), либо, что Меган говорит неправду и то, что произошло у них во дворе, свадьбой назвать нельзя.

3. Меган заявила, что ее сына Арчи лишили титула принца, на который он имел право «по королевскому протоколу». Ее задело то, что «первый „цветной“ член в этой семье не будет иметь такого же титула, как и другие правнуки».

Однако по существующим правилам, введенным в 1917 году королем Георгом V, на титулы принца или принцессы имеют право только те правнуки монарха, которые являются детьми непосредственного наследника престола. В связи с чем королевские титулы носят лишь дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принцы Джордж и Луи, а также принцесса Шарлотта. Строго говоря, титул принца полагался одному только старшему ребенку — Джорджу. Однако по личному решению королевы младшим детям принца Уильяма также была оказана эта честь.

Дети родных внучек королевы Елизаветы Зары Тиндолл и принцессы Евгении никаких титулов не получили. Возможно, Арчи еще получит титул принца — когда на престол взойдет его дед принц Чарльз и сын Меган Маркл станет «внуком короля».

4. По словам Меган, из-за того, что Арчи не стал принцем, ему отказали в круглосуточной охране.

На самом деле титул принца или принцессы вовсе не означает, что его автоматически должны охранять полицейские. Так, внучкам королевы, принцессам крови Беатрис и Евгения, не предоставлена охрана, которая обеспечивается за счет денег налогоплательщиков.

5. Не вполне понятна также ситуация с обвинением некоего члена королевской семьи в расизме.



Меган, которая является наполовину афроамериканкой, заявила, что кто-то из родственников Гарри выражал озабоченность цветом кожи их будущего ребенка. Маркл утверждала, что разговоры об этом велись, когда она была беременной своим первенцем. А Гарри, который подключился к беседе позже, сообщил попросившей у него разъяснений Опре, что речь об этом шла еще до их свадьбы, в самом начале отношений.

6. Меган утверждает, что это Кейт Миддлтон заставила ее плакать во время ссоры из-за нарядов девочек-подружек невесты во время подготовки к ее свадьбы с Гарри.

Репортер издания The Telegraph Камилла Томини, которая первой сообщила о том, что это Меган довела Кейт до слез, настаивает, несмотря на высказывание Маркл, на правдивости полученной ею информации. По ее словам, свидетелем этого инцидента было несколько помощников.

7. Меган Маркл заявила, что ее старшая единокровная сестра Саманта Маркл, которая написала о ней книгу «Дневник сестры принцессы-выскочки», практически не знает ее. Меган (у которой также есть единокровный брат) утверждает, что фактически росла, как единственный ребенок в семье и не виделась с родственницей последние 19−20 лет.

Однако это не так. 56-летняя Саманта Маркл предоставила фотографии, на которых изображена вместе с младшей сестрой. Самая свежая из них датирована 2008 годом — на церемонии выпуска Саманты из колледжа. Саманта также опровергла утверждения Меган, что она будто бы вернула себе фамилию Маркл только после того, как стало известно о романе сестры с принцем — чтобы нажиться на связях с королевской семьей. Однако Саманта, которая после замужества взяла фамилию Грант, называет это полной чепухой. «Я носила фамилию Маркл задолго до того, как Меган родилась», — говорит она. Женщина также показала свидетельство, которой подтверждает, что свою девичью фамилию она официально вернула себе еще в декабре 1997 года.

Саманта и Меган Маркл

Ранее «ФАКТЫ» писали, что королева Елизавета созвала «кризисное совещание» после сенсационного интервью Меган Маркл и принца Гарри.

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