Королева Елизавета созвала «кризисное совещание» после сенсационного интервью Меган Маркл и принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала членов своей семьи на экстренное «кризисное совещание» после выхода в эфир скандального телеинтервью, которое ее внук принц Гарри и его жена Меган Маркл дали американской телеведущей Опре Уинфри на канале CBS. В нем герцог и герцогиня Сассекские сделали ряд сенсационных обвинений в адрес королевской семьи и дворца.

Так, Меган, которая является наполовину афроамериканкой, обвинила родственников мужа в расизме. По ее словам, некто из них проявлял интерес к тому, насколько темной будет кожа будущего ребенка Сассексов, и выражал беспокойство по этому поводу. Гарри, присоединившийся к беседе позже, подтвердил ее слова. Правда, «показания» супругов несколько разошлись. Меган утверждала, что эти разговоры велись, когда она была беременной. А Гарри сказал, что об этом шла речь еще до их свадьбы. Сассексы отказались сообщить имя «расиста». Опра Уинфри позже уточнила со слов Гарри, что это была не сама королева и не ее муж принц Филипп, который сейчас находится в больнице после операции на сердце. Остальные остаются «под подозрением». Маркл считает, что именно сомнения в цвете кожи стали причиной того, что ее сыну Арчи не был предоставлен титул принца. Хотя на самом деле королевский титул ему не был положен по протоколу — в отличие от детей прямых наследников престола.

Гарри заявил, что расизм был одной из причин, по которой они с женой покинули Британию.

Герцог и герцогиня также обвинили королевскую семью и дворец в том, что они оказывали им недостаточно поддержки. Даже в тот тяжелый момент, когда беременная Меган была, по ее словам, на грани самоубийства из-за постоянных нападок прессы и ощущения одиночества из-за непривычной для нее жизни за закрытыми дверями и невозможности высказываться.

Гарри также пожаловался, что семья лишила его финансирования, когда они решили уехать из страны. Что его отец принц Чарльз отказывался говорить с ним по телефону. И что королеве «дали плохой совет», когда она отказалась принять его в Сандрингеме, куда он хотел приехать, чтобы обсудить условия своего «развода» с семьей. Королева сначала согласилась принять его, но потом, под влиянием помощников, заявила, что ей не позволяет это сделать рабочий график.

Принц также сказал, что был «в ловушке» системы монархии всю свою жизнь. Но не понимал этого до тех пор, пока не встретил Меган.

Меган между тем заявила, что жена принца Уильяма Кейт Миддлтон довела ее до слез — хотя в СМИ ранее сообщалось, что это Кейт плакала после ссоры с Меган.

Инсайдеры утверждают, что все во дворце глубоко шокированы и опечалены откровениями Сассексов. Как сообщает издание Daily Mail, королева пока что отказалась подписать официальный ответ дворца на интервью. И проводит переговоры с принцами Чарльзом и Уильямом — чтобы договориться, как реагировать на произошедшее. Инсайдеры говорят, что Гарри «нажал кнопку ядерного удара» по своей семье.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Беременная Меган Маркл и принц Гарри поделились новым семейным фото с сыном.

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