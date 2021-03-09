Илон Маск опубликовали редкое фото со своей возлюбленной Граймс и их сыном

Миллиардер Илон Маск поделился в Twitter редким фото, где он изображен вместе со своей возлюбленной, 32-летней певицей Граймс, и их десятимесячным сыном X Æ A-XII (дома его называют сокращенным именем Экс). Мама и папа смотрят в камеру, а малыш, сидя на руках у отца, больше заинтересован букетом цветов.

Фото было сделано в Техасе — в городе Старбейс (Starbase — «Звездная база»), который 49-летний бизнесмен и основатель компании SpaceX создает на базе небольшого населенного пункта Бока-Чика в качестве будущего отправного пункта на Марс. Здесь разрабатываются и запускаются прототипы космического корабля Starship.

В феврале этого года Граймс и Маск, которые пока не состоят в официальном браке, по отдельности показали фото с Эксом, который является первенцем певицы и шестым сыном Илона.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что прототип космического корабля Starship успешно приземлился — но взорвался через 10 минут после посадки.

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