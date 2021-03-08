В сети показали фильм о богатствах Лукашенко: что стало известно

В Беларуси команда агентства NEXTA сняла фильм-расследование о богатствах Александра Лукашенко, накопленных за 27 лет при власти. Документальный фильм «Лукашенко. Золотое дно» опубликован на YouTube-канале NEXTA и на ее страницах в социальных сетях.

Как выяснили авторы расследования, Лукашенко хоть и декларирует полное отсутствие движимых и недвижимых активов, но на деле имеет в активе 18 роскошных имений. Жемчужиной среди них является Дворец независимости в Минске. Дворец занимает площадь 50 тысяч квадратных метров, и все эти многочисленные помещения приспособлены под нужды одного-единственного человека. Расследование показало, что бывшие государственные резиденции де-факто уже перешли под контроль Лукашенко.

Также расследователи обнаружили, что в распоряжении Лукашенко есть личный самолет и автопарк. Александр Григорьевич любит дорогие подарки, а в качестве примера государственного лидера выбрал для себя президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, большого любителя показной роскоши.

Авторы отмечают, что их фильм о Лукашенко будет первым, но далеко не единственным. Отдельное расследование будет посвящено окружению Лукашенко, созданным в Беларуси преступным схемам и незаконному захвату государственных активов.

Напомним, в публичных выступлениях Лукашенко неоднократно подчеркивал, что он — человек очень скромный, роскошные подарки хоть и получает, но ими не пользуется. Так, подаренный «Майбах» якобы так и стоит без дела в государственном гараже.

Фото president.gov.by

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