Верховный суд США окончательно отказал Трампу, оспаривавшему победу Байдена

В понедельник, 8 марта Верховный суд США отклонил последнюю апелляцию Трампа, касающуюся результатов президентских выборов, — по оспариванию голосов, поданных в штате Висконсин. Об этом сообщает агентство Reuters.

Суд отклонил апелляцию без комментариев. В результате в штате Висконсин демократ Джо Байден выиграл с перевесом в более чем 20 тысяч голосов

Это была последняя из трех петиций, поданных Трампом в Верховный суд, и все он были отклонены.

Суд отклонил также дело, которое подал союзник Трампа Лин Вуд— он просил судей заблокировать состоявшийся 5 января в Джорджии второй тур выборов в Сенат. В результате этого решения демократы выиграли гонку и получили контроль над Сенатом.

Напомним, Сенату США не хватило голосов для того, чтобы вынести импичмент Трампу.

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