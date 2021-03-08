27.67 / 27.84 32.99 / 33.28
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Верховный суд США окончательно отказал Трампу, оспаривавшему победу Байдена

19:00 8 марта 2021
Дональд Трамп

В понедельник, 8 марта Верховный суд США отклонил последнюю апелляцию Трампа, касающуюся результатов президентских выборов, — по оспариванию голосов, поданных в штате Висконсин. Об этом сообщает агентство Reuters.

Суд отклонил апелляцию без комментариев. В результате в штате Висконсин демократ Джо Байден выиграл с перевесом в более чем 20 тысяч голосов

Это была последняя из трех петиций, поданных Трампом в Верховный суд, и все он были отклонены.

Суд отклонил также дело, которое подал союзник Трампа Лин Вуд— он просил судей заблокировать состоявшийся 5 января в Джорджии второй тур выборов в Сенат. В результате этого решения демократы выиграли гонку и получили контроль над Сенатом.

Напомним, Сенату США не хватило голосов для того, чтобы вынести импичмент Трампу.

138

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла Пугачева и Юля Проскурякова

Жена Игоря Николаева поразила своим ростом рядом с Аллой Пугачевой

Олег Винник

Оказались слишком разными: Олег Винник разводится с женой

комаров кучеренко

Дмитрий Комаров назвал главное чувство мужчины к женщине, и это не любовь

Меган Маркл

Меган Маркл заявила, что думала о самоубийстве, что Кейт Миддлтон довела ее до слез и что ее сына лишили титула из-за сомнений в цвете его кожи

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер