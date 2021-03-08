Дело Авидзбы: суд в Абхазии арестовал троих жителей Донецка, охранявших бывшего боевика «ДНР»

Задержанный в подконтрольной РФ Абхазии бывший боевик «ДНР» Ахра Авидзба остается в СИЗО в Сухуми. Экс-боевик объявил сухую голодовку, требуя освободить его из-под ареста. А тем временем в СИЗО отправились и четверо бывших охранников Авидзбы, сообщает Кавказский Узел.

Авидзбу арестовали возле Сухуми 4 марта, после того, как в его доме нашли оружейный склад: РПГ, пулеметы, автоматы, пистолеты и патроны к ним. Друзья Авидзбы, выполнявшие функции его охранников, отправились в СИЗО как соучастники по незаконному хранению оружия. Вместе с Авидзбой арестованы трое жителей Донецка Талех Гасанов, Станислав Культа и Андрей Локтионов, а также прибывший из Кабардино-Балкарии Аслан Гуатижев. Под арестом им предстоит оставаться до 5 апреля.

Ахра Авидзба, среди боевиков «ДНР» известный по кличке Абхаз, во время пребывания в СИЗО отказался от пищи и воды. Группе Абхаза грозит до шести лет за решеткой.

Авидзба до недавнего времени считался близким к так называемому «президенту» Абхазии Аслану Бжании, но в ноябре 2020 Абхаз со скандалом покинул пост помощника Бжании «из-за утраты веры в общее дело».

Приближенным Авидзбы приписывают громкое убийство боевика Моторолы в Донецке. Якобы жена Моторолы оскорбила абхазов, а Авидзбе удалось выпросить у Кремля разрешение на устранение опального боевика.

Фото wikipedia.org

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