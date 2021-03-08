Бывшая жена миллиардера Джеффа Безоса вышла замуж за школьного учителя

Одна из богатейших женщин мира Маккензи Скотт вышла замуж за учителя естествознания Дэна Джуэтта, преподающего в частной школе Сиэтла, в которой учатся ее младшие дети. Как сообщает издание The Wall Street Journal пара сыграла свадьбу в минувший уикэнд.

В настоящее время Маккензи, мать четырех детей, является одной из богатейших женщин мира. А одно время даже лидировала в списке самых состоятельных дам.

50-летняя писательница и филантроп Маккензи — бывшая супруга миллиардера Джеффа Безоса, который регулярно занимает первые места в списке самых богатых людей мира. Скотт помогала ему основать его бизнес в 1994 году. В 2019 году супруги развелись — после того, как стало известно о тайном романе Джеффа с телеведущей Лорен Санчес. Безос и Санчес до сих пор вместе, хотя еще и не оформили отношения.

По условиям развода Маккензи, урожденная Таттл, получила 25% принадлежавших Джеффу акций компании Amazon (4% общих акций Amazon. И, отказавшись от фамилии мужа, взяла себе фамилию Скотт (второе имя, данное при рождении в честь дедушки).

Состояние Маккензи оценивается на данный момент примерно в 53 миллиарда долларов.

В отличие от экс-мужа бывшая миссис Маккензи активно занимается благотворительностью. Она присоединилась к The Giving Pledge («Клятве дарения») — филантропической кампании, начатой в 2010 году американскими миллиардерами Биллом Гейтсом и Уорреном Баффетом. Подписывая соглашение, богачи обещают отдать не менее 50% своего капитала на благотворительность — при жизни или после смерти.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывшая жена Джеффа Безоса передала на благотворительность 1,7 миллиарда долларов.

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