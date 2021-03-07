Хозяйка научила кошку сообщать ей о своих эмоциях

Американка Кендра Бейкер из города Балтимор научила свою 12-летнюю кошку сообщать ей о своих эмоциях.

Как пишет Metro, Кендра установила 30 специальных кнопок, каждая из которых что-то обозначает. Например, согласие или несогласие, просьбу о прогулках и еде, а также эмоции. Такие устройства используются для обучения детей с проблемами в общении.

Хозяйка около года назад решила научить свою пушистую любимицу Билли пользоваться этим средством общения. И кошка приучилась к кнопкам.

Первой командой, которую она выучила, стала «еда». Кендра тренировала кошку так: нажимала на эту кнопку каждый раз, когда кормила Билли.

Среди выученных животным команд — «ошибка» (чтобы дать понять хозяйке, что та делает что-то неправильно, «счастье» и «злость». Так, если Билли не получает вкусную еду или просто не в настроении, она сразу бежит к последней кнопке.

Теперь Кендра решила продолжить занятия с кошкой и задалась вопросом, понимает ли Билли сами слова.

Ранее «ФАКТЫ» писали о кошке Джине из Кейптаун (ЮАР), которую случайно замуровали в стене дома. Животное просидело взаперти два дня, пока хозяева не поняли, где оно находится.

А в Лондоне из-за кошки чуть не произошло железнодорожное ЧП. Животное забралось на крышу скоростного поезда и отказывалось спускаться вниз. Спасательная операция длилась два с половиной часа. В итоге кошка сама спустилась в поставленный рядом с вагоном мусорный бак, а оттуда — на землю.

Фото metro.co.uk/

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