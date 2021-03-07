Могила Бандеры в Мюнхене подверглась новой атаке вандалов

Над могилой Степана Бандеры в Мюнхене в очередной раз совершили акт надругательства. Вандалы облили памятник неизвестным веществом. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник, призвав полицию найти и наказать виновных.

«И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом. …Какой стыд, что демонизацией Степана Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки», — написал дипломат.

Напомним, это не первый акт вандализма на могиле Бандеры. В августе 2014 года неизвестные взорвали могилу. Затем памятник восстановили. В 2018 году пропагандист Грэм Филипс сорвал флаги с могилы Степана Бандеры. Тогда этим случаем занялась немецкая полиция.

Как сообщали «ФАКТЫ» в Киеве несколько лет через суд решается вопрос о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры. В феврале 2021 суд в очередной раз вернул проспекту название Московский. В Киевской горгосадминистрации заявили, что готовят апелляционную жалобу на решение суда.

Фото twitter.com/MelnykAndrij/

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