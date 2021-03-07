Сплошной апокалипсис и пришельцы: в России высмеяли попытку Рогозина создать «аналог NASA TV»

На днях в России начал вещание телеканал, запущенный под эгидой «Роскосмоса», глава которого обещал «догнать и обогнать» Илона Маска. Планируется, что зрители нового канала увидят запуски российских ракет в режиме онлайн, включения с МКС. В сетку должны войти научно-популярные программы, рассказывающие об устройстве Вселенной, а также новости отрасли, пишет российский ресурс ТопNews.

Создатели ресурса сообщали, что за образец взяли NASA TV (США). Однако вещание открыли совсем не научными темами про апокалипсис и пришельцев с Венеры.

Вопросы у зрителей вызвал даже премьерный показ документального сериала «Тайны космоса».

К примеру, авторы фильмы, говоря о Венере, предполагают, что обитатели песков планеты похожи на скорпионов, а ее каналы — на букву «Н».

Гость программы заявил, что это следы погибших цивилизаций. По его словам, древнеегипетские боги Хор, Исида, Асирис и другие пришли на Землю с Венеры.

Прочие участники заявляли, что на нашу планету проливался кровавый дождь из лишенных земного ДНК космических частиц с Венеры, и именно они, будучи злобными микроорганизмами, отвечают за эпидемии на Земле.

В сюжете, посвященном апокалипсису, зрителям попытались раскрыть тайну черных дыр под землей, в которых содержится вода, которая способна выходить на поверхность и вызывать библейские потопы.

В фильме заверили, что Россия готова к апокалипсису, которому противостоит комплекс из стали БИОС-3, размещенный в Красноярске.

Интернет-пользователи назвали «Тайны космоса» антинаучным сериалом, над которым можно посмеяться.

Ранее в сети неоднократно критиковали главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина за его популистские обещания, касающиеся космической отрасли, не имеющие ничего общего с реальностью, а также фантастические планы и «территориальные претензии».

Фото newsmaker. md/

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