Пытались исправить «ошибку в работе»: в РФ у кладбища задержали патологоанатомов с выкопанным трупом

В Тверской области России произошла жутковатая история. В ночь на 4 марта в Вышневолоцком городском округе трое неизвестных выкопали на кладбище гроб и везли его в машине. Как выяснилось, это патологоанатомы пытались поменять умерших, которых они перепутали, когда выдавали тела родственникам. Об этом пишет «МК».

По неизвестной причине медики решили не запускать официальную процедуру, а отправились ночью на кладбище, прихватив с собой двух санитаров. Они планировали вернуть тело не там похороненной по ошибке женщины в морг, а затем отдать родным.

Подмену обнаружили родственники одной из женщин, умерших от коронавируса. Они потребовали вернуть им родственницу.

Полиции поступил звонок от главы одного из сельских поселений с сообщением, что на кладбище бродят лица с фонариками. Водитель и пассажиры были доставлены в отдел полиции для разбирательства.

Сообщается, что сотрудники морга перепутали тела двух пациенток несколько дней назад. Предположительно, обе женщины умерли от коронавируса, поэтому покойных выдали их близким в закрытых гробах. Родственники одной пенсионерки отвезли ее в деревню Лужниково и похоронили на местном кладбище. А вторые решили взглянуть на бабушку в последний раз, но приоткрыв крышку обнаружили, что там совершенно другой человек. После этого они обратились к сотрудникам морга и потребовали немедленно исправить ошибку.

Ранее похожая ситуация произошла в киевском морге. Работники морга перепутали тела двух женщин. Ошибку заметила родственница одной из умерших, пришедшая на распознание.

Фото mk.ru/

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