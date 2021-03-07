27.68 / 27.83 32.99 / 33.30
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Пытались исправить «ошибку в работе»: в РФ у кладбища задержали патологоанатомов с выкопанным трупом

15:12 7 марта 2021
рабочие на кладбище

В Тверской области России произошла жутковатая история. В ночь на 4 марта в Вышневолоцком городском округе трое неизвестных выкопали на кладбище гроб и везли его в машине. Как выяснилось, это патологоанатомы пытались поменять умерших, которых они перепутали, когда выдавали тела родственникам. Об этом пишет «МК».

По неизвестной причине медики решили не запускать официальную процедуру, а отправились ночью на кладбище, прихватив с собой двух санитаров. Они планировали вернуть тело не там похороненной по ошибке женщины в морг, а затем отдать родным.

Подмену обнаружили родственники одной из женщин, умерших от коронавируса. Они потребовали вернуть им родственницу.

Полиции поступил звонок от главы одного из сельских поселений с сообщением, что на кладбище бродят лица с фонариками. Водитель и пассажиры были доставлены в отдел полиции для разбирательства.

Сообщается, что сотрудники морга перепутали тела двух пациенток несколько дней назад. Предположительно, обе женщины умерли от коронавируса, поэтому покойных выдали их близким в закрытых гробах. Родственники одной пенсионерки отвезли ее в деревню Лужниково и похоронили на местном кладбище. А вторые решили взглянуть на бабушку в последний раз, но приоткрыв крышку обнаружили, что там совершенно другой человек. После этого они обратились к сотрудникам морга и потребовали немедленно исправить ошибку.

Ранее похожая ситуация произошла в киевском морге. Работники морга перепутали тела двух женщин. Ошибку заметила родственница одной из умерших, пришедшая на распознание.

Фото mk.ru/

83

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Оказались слишком разными: Олег Винник разводится с женой

Алла Пугачева чуть не расплакалась: Примадонну жестоко «подставили» на вечеринке

Алла Пугачева чуть не расплакалась: Примадонну жестоко «подставили» на вечеринке

Маска

Признание Винника и страх Поляковой: все подробности седьмого эфира «Маски»

Ирина Билык

«Проблема с сексом»: Ирина Билык рассказала об отношениях с Асланом Ахмадовым

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер