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Пока бабушки не было дома: в России мальчик задохнулся в сугробе во время игры

13:36 7 марта 2021
Ребенок в сугробе

Управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по факту смерти 11-летнего ребенка. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления Ольга Шаманская, пишет «Тайга.инфо».

Трагедия, в причинах которой разбираются правоохранители, произошла в Мотыгинском районе, который находится в восточной части Красноярского края.

6 марта в 23:30 поступило сообщение о безвестном исчезновении мальчика. Вскоре тело ребенка без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в огороде за надворными постройками.

По предварительным данным, когда бабушка мальчика ушла по делам, ребенок пошел на улицу и стал прыгать в сугроб с крыши сарая. Прыгнув в очередной раз вниз головой, школьник не смог выбраться из-под толщи снега и задохнулся. Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности малолетнему).

Напомним, в середине января в подмосковном городе Дмитрове во время катания с горки погиб семилетний мальчик. А в Украине в декабре 2020 года ребенок, съезжая с горки на санках, скончался от удара головой.

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