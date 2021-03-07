«Хотела помочь»: 4-летняя девочка приняла участие в домашних родах своей мамы

29-летняя жительница Великобритании Эйприл Уайлд как последовательная сторонница естественного материнства всех троих детей родила дома, в надувном бассейне. И хотя каждый раз ее сопровождала профессиональная доула, при последних родах в процесс вовлекли еще и старшую дочь женщины (на тот момент ей было всего четыре года), сообщает ресурс woman.ru.

По словам Эйприл, с самых первых месяцев третьей беременности девочка очень живо интересовалась темой беременности и мечтала увидеть нового братика или сестричку первой.

Когда начались роды, девочка вскочила с кровати, быстро сменила пижаму на купальник и заняла место в надувном бассейне рядом с мамой.

Во время схваток малышка повторяла все слова за доулой, успокаивала мать и действительно обняла своего новорожденного брата первой.

Впрочем, судя по отзывам в соцсетях, такой опыт может быть скорее исключением из общего правила, и женщине, решаясь на подобные эксперименты с участием членов своей семьи (в особенности старших детей) важно помнить о возможности причинения им психологической травмы, которая может отразиться на их дальнейшей жизни.

Напомним, совсем недавно в Ровно от обширной кровопотери скончалась 34-летняя женщина, которая за несколько часов до этого родила ребенка дома. «ФАКТЫ» рассказывали все подробности этой трагической истории.



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