Ситуация намного хуже: российский политолог рассказал, влияют ли санкции на Путина

В России уверены в малоэффективности санкций Запада как в отношении РФ, так и персонально против Владимира Путина. Причину объяснил российский политолог Дмитрий Орешкин.

В эфире канала «Украина 24» он сослался на мнение авторитетного эксперта — Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«Как сказала Ангела Меркель, Путин живет в своем особенном мире. И любой человек, который попытается нарушить покой этого пространства, он будет отлучен от должности, потеряет поддержку Путина, соответственно, может потерять и бизнес», — сказал Орешкин.

Напомним, 2 марта администрация президента США Джо Байдена объявила о вводе новых санкций в отношении России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. В черный список попали семь высокопоставленных российских чиновников и 14 организаций из России, Германии и Швейцарии. Из них 13 являются коммерческими структурами, а одна — государственный исследовательский институт.

В то же время в Офисе президента Украины заявили, что ждут от США введения новых санкций против России.

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