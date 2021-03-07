27.65 / 27.85 32.92 / 33.32
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Ситуация намного хуже: российский политолог рассказал, влияют ли санкции на Путина

7:37 7 марта 2021
Санкции в отношении РФ

В России уверены в малоэффективности санкций Запада как в отношении РФ, так и персонально против Владимира Путина. Причину объяснил российский политолог Дмитрий Орешкин.

В эфире канала «Украина 24» он сослался на мнение авторитетного эксперта — Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«Как сказала Ангела Меркель, Путин живет в своем особенном мире. И любой человек, который попытается нарушить покой этого пространства, он будет отлучен от должности, потеряет поддержку Путина, соответственно, может потерять и бизнес», — сказал Орешкин.

Напомним, 2 марта администрация президента США Джо Байдена объявила о вводе новых санкций в отношении России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. В черный список попали семь высокопоставленных российских чиновников и 14 организаций из России, Германии и Швейцарии. Из них 13 являются коммерческими структурами, а одна — государственный исследовательский институт.

В то же время в Офисе президента Украины заявили, что ждут от США введения новых санкций против России.

114

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Оказались слишком разными: Олег Винник разводится с женой

Елена Кравец и Владимир Зеленский

Не только «Квартал 95»: Елена Кравец призналась в еще одной «тайной страсти»

Максим Галкин и Алла Пугачева

Субботнее веселье в замке: Лиза Галкина и Примадонна весело сплясали с Гарри перед прогулкой

Виктор Павлик и Катерина Репяхова

«Мишутка лежит в животике неправильно»: жена Павлика поделилась тревожными новостями

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер