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Далай-лама привился против коронавируса вакциной Covishield

17:46 6 марта 2021
Далай-лама привился против коронавируса

В субботу, 6 марта, духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама XIV привился против коронавируса в индийском городе Дхарамсала. 85-летний Нгагванг Ловзанг Тэнцзин Гьямцхо сам приехал в больницу, хотя медики предлагали ему сделать первый укол непосредственно по месту жительства — в монастыре, расположенном неподалеку от города. Далай-лама скромно ответил, что не хочет беспокоить бригаду врачей, поскольку у них и без него полно работы, а он чувствует себя хорошо.

В результате духовный лидер прибыл в больницу к ее открытию и попал в первую группу из 11 человек, которые пришли на прививку. Всем была введена вакцина Covishield, изготовленная по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca крупнейшим производителем вакцин индийским институтом Serum.

После укола Далай-лама в течение получаса находился под наблюдением врачей. Они подтвердили, что все прошло успешно. Лидер буддистов, выйдя из больницы, призвал всех вакцинироваться против коронавируса. «Проявите смелость и благоразумие. Эта прививка действительно помогает избежать серьезных проблем», — подчеркнул он.

Индия занимает второе место в мире по числу инфицированных коронавирусом с начала пандемии. В стране было выявлено более 11 миллионов случаев заражения. Скончались почти 158 тысяч больных.

Напомним, именно Covishield стала первой вакциной, поступившей в Украину для проведения массовой бесплатной вакцинации.

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