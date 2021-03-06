Поцелуй едва не привел к смерти годовалого ребенка

Поцелуй матери едва не стал роковым для годовалого ребенка из английского города Редкар, располагающегося в Норт-Йоркшире, пишет gazettelive.co.uk.

Так, в начале февраля мать годовалой девочки Тедди Зои Пикнетт обратила внимание на то, что у ребенка появились весьма необычные симптомы. Так, у девочки ладошки и стопы были синими и ледяными, а тело, напротив, красным и горячим. Женщина решила, что ее дочь заболела гриппом, и отвезла ребенка в больницу.

Там ничего подозрительного не обнаружили и отправили мать с ребенком домой. Однако через несколько дней Тедди перестала пить и есть, начала постоянно спать и стала очень вялой. Зои обратилась к семейному врачу, к ней домой приехала целая бригада парамедиков, которые пришли к выводу, что с девочкой все хорошо.

Мать не поверила парамедикам и отвезла дочь в больницу. По результатам КТ оказалось, что у девочки произошло внутримозговое кровоизлияние, а левую сторону тела Тедди парализовало.

Ребенка тут же отправили в более оснащенную больницу, где положили в реанимацию. Медикам удалось спасти жизнь ребенка, они надеются, что девочка сможет полностью восстановиться.

Причиной инсульта оказался банальный вирус герпеса. Для взрослого человека он не опасен, но может нанести серьезный вред для здоровья младенцев и маленьких детей, а также представляет угрозу для людей с ослабленным иммунитетом.

Как писали «ФАКТЫ», украинские ученые разработали уникальный медицинский препарат на основе наночастиц серебра, который оказался эффективным средством для профилактики COVID-19. Из более чем 100 добровольцев заболели COVID-19 только несколько человек. Причем они перенесли его в сравнительно легкой форме.

208

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter