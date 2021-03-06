Виновата кошка: в Лондоне животное заблокировало более чем на два часа движение скоростных поездов

В британской столице чуть не случилось железнодорожное ЧП. На крыше скоростного поезда, готового отправиться из Лондона в Манчестер, обнаружили уличную кошку. Животное уютно устроилось на вагоне и не имело ни малейшего желания спускаться вниз. Об этом пишет Metro.

Как кошка оказалась на крыше, пока не понятно. Но если бы не бдительность персонала станции Лондон-Юстон, поездка оказалась бы последней для животного. В пути поезд развивает скорость до 200 км/ч, а кроме того смертельную опасность представляет контактная сеть с напряжением 25 тысяч вольт.

Спасательная операция длилась два с половиной часа. Кошку все-таки выманили с крыши, поставив рядом с вагоном мусорный бак. Животному удалось самостоятельно спуститься на импровизированную платформу, а оттуда — на землю.

«Мы рады, что кошка не израсходовала ни одну из своих девяти жизней», — сказал сотрудник вокзала Джо Хендри. «На что только не пойдут животные, чтобы избежать локдауна. Но, к счастью, удалось избежать «котастрофы», — соглашается менеджер станции Кэтрин Пранга-Уэллс.

Пока сотрудники вокзала спасали жизнь кошки, пассажиров пересадили в резервный состав. Поезд отправился в путь с небольшой задержкой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», кошки нередко попадают в беду из-за тяги исследовать незнакомые пространства. Так, в ЮАР кошку случайно замуровали в стене дома, ремонтируя протечку трубы. А в Австралии кот спас хозяйских детей от смертельно опасной кобры, но сам пострадал от укусов рептилии.

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