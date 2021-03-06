27.65 / 27.85 32.92 / 33.32
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Виновата кошка: в Лондоне животное заблокировало более чем на два часа движение скоростных поездов

14:35 6 марта 2021
кошка

В британской столице чуть не случилось железнодорожное ЧП. На крыше скоростного поезда, готового отправиться из Лондона в Манчестер, обнаружили уличную кошку. Животное уютно устроилось на вагоне и не имело ни малейшего желания спускаться вниз. Об этом пишет Metro.

Как кошка оказалась на крыше, пока не понятно. Но если бы не бдительность персонала станции Лондон-Юстон, поездка оказалась бы последней для животного. В пути поезд развивает скорость до 200 км/ч, а кроме того смертельную опасность представляет контактная сеть с напряжением 25 тысяч вольт.


Спасательная операция длилась два с половиной часа. Кошку все-таки выманили с крыши, поставив рядом с вагоном мусорный бак. Животному удалось самостоятельно спуститься на импровизированную платформу, а оттуда — на землю.

«Мы рады, что кошка не израсходовала ни одну из своих девяти жизней», — сказал сотрудник вокзала Джо Хендри. «На что только не пойдут животные, чтобы избежать локдауна. Но, к счастью, удалось избежать «котастрофы», — соглашается менеджер станции Кэтрин Пранга-Уэллс.

Пока сотрудники вокзала спасали жизнь кошки, пассажиров пересадили в резервный состав. Поезд отправился в путь с небольшой задержкой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», кошки нередко попадают в беду из-за тяги исследовать незнакомые пространства. Так, в ЮАР кошку случайно замуровали в стене дома, ремонтируя протечку трубы. А в Австралии кот спас хозяйских детей от смертельно опасной кобры, но сам пострадал от укусов рептилии.

32

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Мурат и Лилия

Так просто Мурата не отдаст: «любовница» экс-супруга Ани Лорак стремительно экспериментирует со своей внешностью

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес рекламировала свои босоножки, но отвлекла подписчиков чересчур откровенным платьем

Людмила Порывай

Мать Наташи Королевой назло ненавистникам предстала в нижнем белье

чапкис

Лежит, не двигается: Григорий Чапкис появился на видео

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер