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Экранный муж Меган Маркл резко атаковал «токсичную и бесстыжую» королевскую семью

8:33 6 марта 2021
Патрик Джей Адамс и Меган Маркл

Канадский актер Патрик Джей Адамс, который сыграл бойфренда, а потом супруга героини Меган Маркл в телесериале «Форс-мажоры», присоединился к тем, кто выступил в защиту герцогини Сассекской, обвиняемой в буллинге персонала. Как сообщалось ранее, Букингемский дворец официально объявил о начале расследования этих обвинений — накануне выхода в эфир интервью, которое Меган и принц Гарри дали американской телеведущей Опре Уинфри.

Патрик, который был в числе гостей на свадьбе Меган и принца Гарри в 2018 году, опубликовал ряд постов в соцсети Twitter, где назвал отношение королевского двора к Меган «неприличным». А саму британскую монархию — устаревшим институтом. Он также заявил, что Меган всегда была добрым и отзывчивым человеком. И оставалась такой по мере того, как накапливались ее «слава, престиж и власть».

«Она влюбилась, переехала в новую страну, ее имя стала брендом во всем мире. Она начала трудную работу, пытаясь найти свое место в семейной динамике, которую в лучшем случае можно описать как сложную, а в худшем — явно архаичную и токсичную», — написал он.

«Это просто непристойно, что королевская семья, новый член которой сейчас растет у нее внутри, продвигает и усиливает обвинения в „буллинге“ против женщины, которая сама была вынуждена бежать из Великобритании, чтобы защитить свою семью и собственное психическое здоровье», — написал Адамс о своей беременной бывшей коллеге.

«Это еще один ошеломляющий пример бесстыдства института, который изжил свою значимость, авторитет которого чересчур переоценен и который явно является банкротом в том, что касается приличий», — продолжил актер.

Атака Патрика на дворец вызвала противоречивые отклики в соцсетях. Кто-то выражал одобрение актеру, защищающего свою подругу, и сочувствовал жене принца Гарри. А кто-то отметил, что стыдится в этой ситуации должна именно Меган, которая решила, что принцесса все дозволено и на этом основании унижала своих сотрудниц. Писали также, что Патрик никогда не был подчиненным Маркл, поэтому не знает, как она обращается с людьми ниже ее по рангу и не может судить о ней, как о начальнике.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», подруга Меган Маркл выступила в ее защиту и опубликовала ее новое фото с сыном Арчи.

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