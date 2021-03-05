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Мир

Известного боевика «ДНР» задержали в Абхазии

19:06 5 марта 2021

В ночь на пятницу, 5 марта, в подконтрольной РФ Абхазии местные силовики задержали «героя ДНР» Ахру Авидзбу, находящегося под санкциями Украины. У здания, где он содержится, собрались его сторонники. Об этом сообщает MK.ru.

По информации абхазских СМИ Авидзба, имевший в «ДНР» позывной «Абхаз», подозревается в «подготовке вооруженного государственного переворота». Причем в свое время именно он участвовал в последней смене «власти» в Абхазии. Боевик возглавлял протесты, которые начались после убийства двух «воров в законе», один из которых был родственником или другом боевика «ДНР».

За свое рвение Авидзба получил от новых властей должность «помощника по международным связям», но был освобожден от нее после скандала: врезался на джипе в забор на границе с РФ.

Вместе с «Абхазом» задержали и его охрану — наемников, которых он привез из «ДНР». По данным СМИ, от Ахры Авидзбы требуют отправить своих соратников обратно в «ДНР».

Напомним, по данным волонтера Романа Доника, боевика «Моторолу» (Арсена Павлова) убили люди Ахры Авидзбы. Одна из причин — выходка жены «Моторолы».

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