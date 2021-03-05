«Скопинский маньяк» заявил, что хочет встретиться со своими жертвами

70-летний маньяк Виктор Мохов из Скопина, который освободился из колонии в среду, 3 марта, отправился в Москву для съемок в ток-шоу, а журналистам заявил, что собирается жениться и встретиться с жертвами своего преступления. Об этом сообщает «СтарХит».

Виктор Мохов после освобождения съездил в Москву. Затем он вернулся в родной город Скопин в Рязанской области и попытался поселиться в гостинице, но администрация отказалась его пускать. Тогда Мохов вызвал полицию, и она забрала его с собой в отделение.

В разговоре с журналистами Мохов сказал, что не против встретиться со своими жертвами. Поделился он и планами на будущее: «Жениться поеду. Нашел себе бабушку молодую».

Скопинского маньяка осудили в 2005 году за похищение и удержание в сексуальном рабстве двух девушек 14 и 17 лет. Жертвы находились в подвале, мужчина морил их голодом и избивал. Его осудили на 17 лет заключения.

Ранее сообщалось, что флешмоб «3 марта», возможно, организован к дате освобождения маньяка Виктора Мохова.

Фото: «СтарХит»

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