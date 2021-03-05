27.63 / 27.83 32.91 / 33.35
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

«Скопинский маньяк» заявил, что хочет встретиться со своими жертвами

17:03 5 марта 2021
Виктор Скопин

70-летний маньяк Виктор Мохов из Скопина, который освободился из колонии в среду, 3 марта, отправился в Москву для съемок в ток-шоу, а журналистам заявил, что собирается жениться и встретиться с жертвами своего преступления. Об этом сообщает «СтарХит».

Виктор Мохов после освобождения съездил в Москву. Затем он вернулся в родной город Скопин в Рязанской области и попытался поселиться в гостинице, но администрация отказалась его пускать. Тогда Мохов вызвал полицию, и она забрала его с собой в отделение.

В разговоре с журналистами Мохов сказал, что не против встретиться со своими жертвами. Поделился он и планами на будущее: «Жениться поеду. Нашел себе бабушку молодую».

Скопинского маньяка осудили в 2005 году за похищение и удержание в сексуальном рабстве двух девушек 14 и 17 лет. Жертвы находились в подвале, мужчина морил их голодом и избивал. Его осудили на 17 лет заключения.

Ранее сообщалось, что флешмоб «3 марта», возможно, организован к дате освобождения маньяка Виктора Мохова.

Фото: «СтарХит»

163

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Девушки под зонтиками

Какая погода ждет украинцев в первые выходные марта: прогноз синоптиков

чапкис

Лежит, не двигается: Григорий Чапкис появился на видео

Лорак и Киркоров

Ани Лорак «воссоединилась» с экс-мужем на вечеринке Киркорова

Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак

Киркоров отреагировал на воссоединение Ани Лорак с экс-мужем

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер