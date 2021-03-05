Конец пандемии: ВОЗ называет сроки

В пятницу, 5 марта, немецкая газета Die Welt опубликовала интервью с главой Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гансом Клюге (на фото в заголовке). Ему пришлось объясняться по поводу недавнего заявления, которое он якобы сделал датским СМИ. Они распространили его прогноз относительно возможных сроков окончания пандемии коронавируса. «Через несколько месяцев», — такой ответ дал Клюге.

Его слова тут же разлетелись по всей Европе и цитировались неоднократно, вызвав шумиху. Немецкая телекомпания ZDF попросила Клюге подтвердить это. «Я такого не говорил», — отрезал коротко представитель ВОЗ.

И вот теперь журналисты Die Welt потребовали от бельгийца четких разъяснений.

«Пандемия коронавируса продлится весь 2021 год, ее окончания можно ожидать к началу 2022 года», — ответил Клюге.

Он предположил, что на протяжении нынешнего года пандемия не отступит, но ситуация станет более предсказуемой и управляемой. «2020 год был как terra incognita. Научная и политическая тьма… Год спустя после начала пандемии человечество знает гораздо больше о коронавирусе, у нас появились инструменты для борьбы с ним, включая диагностику и вакцины. Однако в моей работе важно уметь планировать заранее. Поэтому я предполагаю, что пандемия закончится в начале 2022 года», — заявил глава европейского бюро ВОЗ.

При этом он подчеркнул, что коронавирус полностью не исчезнет, но отпадет необходимость в жестких ограничительных мерах.

С Клюге не согласен глава института вирусологии берлинской клиники «Шарите» Кристиан Дростен. «В настоящий момент ни одна из известных нам мутаций коронавируса не дает никаких оснований говорить об ослаблении. Это были бы чистой воды домыслы», — написал он в Twitter.

Дростен считает, что может пройти еще много времени, прежде чем вирус станет эндемичным, то есть останется на планете, но его проявление будет носить только локальный характер. Более того, в интервью журналу Der Spiegel берлинский вирусолог заявил, что ситуация с коронавирусом может стать особенно опасной в 2021 году.

Дростена поддерживает известный немецкий политик, эпидемиолог по образованию Карл Лаутербах. Он всячески призывает воздерживаться от поспешного отказа от ограничительных мер и локдауна.

Коронавирусом за год пандемии заразились более 116 миллионов человек во всем мире. Скончались почти 2,6 миллиона человек. Появление мутаций привело уже к третьей волне во многих странах. Тем не менее, по данным ВОЗ, общее число заражений сокращается уже на протяжении двух последних месяцев, и происходит это гораздо быстрее, чем прогнозировали эксперты. В середине января ежедневно коронавирусом заражались около 700 тысяч человек. В начале марта этот показатель уменьшился вдвое.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что эти цифры вселяют надежду. «Эта тенденция напоминает нам: когда сегодня мы ведем дискуссии о вакцинации, не стоит забывать и том, что коронавирус можно контролировать и за счет эффективных мер в сфере здравоохранения. Этот путь прошли уже многие страны», — сказал он.

Большинство экспертов согласны с главой ВОЗ. Вакцинация пока не является главной причиной снижения числа новых заражений. Ведь прививки успели сделать небольшой доле населения планеты. Следовательно, снижения удалось добиться благодаря соблюдению ограничительных мер плюс правил личной гигиены и социального дистанцирования.

Известный немецкий вирусолог Клаус Штерн, долгие годы занимавший пост директором глобальной программы ВОЗ по гриппу и координировал исследования коронавирусов, считает, что по мере появления новых мутаций коронавирус ослабнет сам. Его опыт работы показывает, что распространение инфекционных заболеваний может резко замедлиться совершенно неожиданно. Так с поверхности земли внезапно исчезли две страшные пандемии — азиатский грипп (массовая пандемия 1957 года) и гонконгский грипп (пандемия 1968 года). Они унесли жизни 7 миллионов человек. Испанский грипп, разразившийся после Первой мировой войны, унес в разы больше человеческих жизней. В период с 1918 по 1920 год от «испанки» скончались более 50 миллионов человек. Третья волна испанского гриппа была непродолжительной. Однако вирус H1N1 встречается и сегодня, но в более безобидной и легкой форме.

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