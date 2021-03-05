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Мир

Кошку случайно замуровали в стене — она просидела там два дня, пока ее искали хозяева

12:00 5 марта 2021
Кошка

Полуторагодовалая кошка по кличке Джина из города Кейптаун (ЮАР) пережила два неприятных дня после того, как ее случайно замуровали в стене дома. Как сообщает издание CapeTalk, вызванные хозяевами рабочие проделали дыру, чтобы починить протекающую трубу. И заложили отверстие снова, не заметив, что туда пробралась Джина.

Владельцы кошки Саннель и Геррит Мосс вскоре хватились своей любимицы. Она почти никогда не выходила из дома. Супруги Мосс искали кошку на улице, опубликовали объявление в интернете.

Прошло два c лишним дня. Саннель и Геррит уже потеряли всякую надежду. «Мое сердце было разбито. Я плакала, я не могла нормально спать», — признается хозяйка.

В конце концов они предприняли последнюю попытку. Отключили в доме телевизор и все прочие источники звука и принялись громко звать Джину. И тут услышали странные скребущиеся звуки, доносившиеся из ванной рядом с комнатой для гостей.

Геррит разломал стену молотком и обнаружил перепуганную Джину. Теперь она уже оправилась после стресса и чувствует себя отлично. Двухдневная голодовка на состоянии ее здоровья не отразилась.

Фото CapeTalk

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