Воры прорыли туннель в подвал врача и вынесли оттуда 500 килограммов серебра

В пригороде индийского города Джайпур (штат Раджастхан) произошла необычная кража, напоминающая сюжет голливудского фильма. Воры прорыли шестиметровый тоннель в подвал врача Сумита Сони, занимающегося операциями по пересадке органов. И вынесли оттуда, как сообщает издание Times of India, более 500 килограммов хранившегося там серебра.

Несколько месяцев назад преступники приобрели соседний дом, заплатив за него девять миллионов рупий (более 123 тысяч долларов). И делали подкоп оттуда, потратив на это примерно 10−12 дней. Потом они незаметно вынесли добычу.

Здание, откуда копали тоннель, ранее принадлежало ювелиру Шихару Агарвалу, по совету которого доктор и инвестировал деньги в драгоценный металл. У полиции теперь есть вопросы к ювелиру, ставшему главным подозреваемым. Однако решивший сорвать двойной куш на продаже и краже серебра Агарвал и его помощник-племянник пока скрываются от правосудия.

По делу уже арестованы восемь человек — в том числе тот, на чье имя был приобретен дом с земельным участком.

Фото pixabay





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