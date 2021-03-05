27.67 / 27.89 32.91 / 33.36
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Лувр вернули доспехи XVI века, украденные оттуда 40 лет назад

10:50 5 марта 2021
Доспехи

В знаменитый парижский музей Лувр вернули экспонаты, украденные оттуда почти 40 лет назад. Итальянские доспехи XVI века были похищены 31 мая 1983 года. Как сообщает Би-би-си, шлем и нагрудник эпохи Возрождения были опознаны в январе этого года экспертом по военным древностям в Бордо, которого попросили оценить коллекцию одного из местных жителей. Тот утверждает, что получил эти вещи в наследство.

Полиция обнаружила эти предметы в базе данных пропавших артефактов Франции, которая насчитывает более 100 000 объектов (только за прошлый год она пополнилась на 900 пунктов). И вернула вещи в музей. Однако обстоятельства кражи и личности воров пока еще не установили.

Доспехи, изготовленные в Милане в период между 1560 и 1580 годами в Милане и украшенные золотом и серебром, передала в дар музею в 1922 году баронесса де Ротшильд.

На данный момент последняя кража из Лувра, самого посещаемого музея мира, произошла в 1998 году, когда была похищена картина французского художника Жан-Батиста-Камиля Коро «Дорога на Севр».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что полиция нашла украденный в Неаполе шедевр XVI века.


233

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Тина Кароль на шоу «Голос країни»

В команде Тины Кароль на шоу «Голос країни» нашли «изъян»

Саливанчук

Саливанчук на авто «подрезала» пешехода и выкрутилась из ситуации

Дженнифер Лопес

Ну просто девочка: 51-летняя Дженнифер Лопес без макияжа поразила моложавостью

Фреймут

«Неправильно» нагнувшаяся Ольга Фреймут покорила зрителей

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер