В Лувр вернули доспехи XVI века, украденные оттуда 40 лет назад

В знаменитый парижский музей Лувр вернули экспонаты, украденные оттуда почти 40 лет назад. Итальянские доспехи XVI века были похищены 31 мая 1983 года. Как сообщает Би-би-си, шлем и нагрудник эпохи Возрождения были опознаны в январе этого года экспертом по военным древностям в Бордо, которого попросили оценить коллекцию одного из местных жителей. Тот утверждает, что получил эти вещи в наследство.

Полиция обнаружила эти предметы в базе данных пропавших артефактов Франции, которая насчитывает более 100 000 объектов (только за прошлый год она пополнилась на 900 пунктов). И вернула вещи в музей. Однако обстоятельства кражи и личности воров пока еще не установили.

Доспехи, изготовленные в Милане в период между 1560 и 1580 годами в Милане и украшенные золотом и серебром, передала в дар музею в 1922 году баронесса де Ротшильд.

На данный момент последняя кража из Лувра, самого посещаемого музея мира, произошла в 1998 году, когда была похищена картина французского художника Жан-Батиста-Камиля Коро «Дорога на Севр».

Stolen 16th-century armour returned to Louvre decades after theft https://t.co/K3xmX3iIE3 pic.twitter.com/7lMyEJZwNk — CTV News (@CTVNews) March 5, 2021

Ранее «ФАКТЫ» писали, что полиция нашла украденный в Неаполе шедевр XVI века.





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