Меган Маркл уверена, что Кейт Миддлтон и жена принца Чарльза Камилла сливали прессе информацию про нее

После того, как в сети появился новый трейлер интервью, в котором Меган Маркл сенсационно обвинила королевскую семью в распространении лжи о них с Гарри, стало известно, что герцогиня Сассекская была уверена в том, что помощники жены принца Уильяма Кейт Миддлтон и жены принца Чарльза Камиллы сливали негативную информацию о ней прессе. И считала, что обе дамы даже сами передавали журналистам факты, выставлявшие ее в невыгодном свете.

Как пишет издание The Times, это, в частности, касается случая, произошедшего накануне свадьбы Меган и Гарри, когда Маркл довела Кейт до слез, поспорив с ней об уместности колготок для девочек-подружек невесты, в число которых входила маленькая дочь Миддлтон принцесса Шарлотта. А также скандала с помощницей и стилистом королевы Анджелой Келли, который разгорелся из-за примерки диадемы, которую Меган должна была надеть на свадьбу. Тогда прозвучали получившие широкую известность слова принца Гарри: «Чего Меган хочет, то Меган получит».

При этом, как сообщил источник издания, нет никаких оснований для предположений, будто бы члены королевской семьи имеют отношение к этим утечкам.

Между тем, как сообщает издание The Sun, уже по меньшей мере десять бывших сотрудников Меган «выстроились в очередь», чтобы давать показания по поводу обвинений Маркл в буллинге работавших на нее женщин. О начале расследования по этому вопросу ранее официально объявил Букингемский дворец.

Начали всплывать все новые подробности неподобающего поведения Меган. Так, есть свидетели того, как во время визита на рынок Фиджи, запланированный в ходе официального турне Сассексов, герцогиня обернулась к одной из своей помощниц и злобно «зашипела» на нее — после чего та плакала, сидя в машине.

В другой раз Меган топала ногами и кричала на одну из помощниц Кейт, сочтя, что та проявила к ней мало уважения, отказавшись выполнить просьбу жены Гарри на том основании, что она работает на жену принца Уильяма.

Меган также скандалила со своими помощницами, которые убеждали ее, что оставлять себе одежду, которую ей присылают модные бренды — это нарушение королевского протокола. Это прилично для актрисы, но не годится для члена королевской семьи.

Также, вопреки советам сотрудников надела на публику серьги, который подарил в качестве подарка на свадьбу наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман — несмотря на то, что на тот момент он уже подозревался в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Сообщается также, что Гарри, которого с детства воспитывали в уважении к персоналу, даже беседовал с женой о ее поведении, «мягко упрекая ее». И приносил извинения обиженным ею сотрудникам. Однако потом сам стал вести себя подобным образом.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Меган Маркл обвинили в том, что она затравила и выжила из дворца двух сотрудников — герцогиня назвала это клеветой.

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