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Мир

Россия устроила в Литве провокацию с двойником Пригожина, — разведка

23:02 4 марта 2021
Пригожин

В 2020 году Россия организовала информационную атаку против Литвы, используя двойника «повара Путина» бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом заявили в литовской разведке, передает Delfi.

По данным ведомства, в Литву дважды прибывало лицо с паспортом, выданным на имя гражданина РФ Евгения Пригожина. Визуально человек напоминал самого Пригожина, но это был не он.

По мнению разведки, в РФ преследовали две цели — протестировать контроль на литовской границе и попытаться привлечь внимание СМИ.

По данным разведки, впервые двойник Пригожина прибыл в Вильнюс из России регулярным рейсом 13 февраля 2020 года. Из аэропорта он отправился к зданию Министерства транспорта и коммуникаций, где сфотографировался, вернулся в аэропорт и вылетел обратно в Россию.

26 февраля 2020 года этот человек прибыл в Литву второй раз. Он сфотографировался у зданий парламента, Литовского национального музея, Великокняжеского дворца, а 27 февраля 2020 года отбыл поездом в Беларусь, хотя у него был билет на самолет рейсом того же дня.

В росСМИ тогда писали, что Пригожин прибыл в Литву и встречался с высокопоставленными литовскими чиновниками. Статьи иллюстрировались фотографиями бизнесмена у государственных ведомств Литвы.

По мнению литовской разведки, возможно, что целью этой провокации были попытки найти нарушения Шенгенского пространства, создать недоверие литовского общества, государств НАТО и ЕС к литовской власти, попытаться выставить ее как ненадежного партнера, играющего в двойные игры.

Напомним, недавно российского бизнесмена Евгения Пригожина в США объявили в розыск. ФБР пообещало выплатить до $ 250 тысяч за информацию, которая может привести к аресту бизнесмена.

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