Кадыров увидел «украинский след» в убийстве Немцова

Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря об убийстве Бориса Немцова, заявил, что основные следы ведут на Украину. Об этом пишет Telegram-канал «Kadyrov 95 ».

Кадыров связал убийство Немцова с тем, что рядом с ним была украинская модель Анна Дурицкая.

В поведении Дурицкой он нашел много странностей. После убийства девушка «почему-то как по указке» подошла к стоящей рядом мусороуборочной машине. Она якобы не уделила внимания лежащему на земле Немцову, не попыталась привести его в чувство и даже не смотрела на него, а впоследствии уехала в Украину.

Глава Чечни добавил, что пистолет, из которого стреляли в Немцова, был завезен из Украины, убийца якобы прятался и был завербован в Украине.

Кадыров считает, что «иностранные хозяева» избавились от Немцова, поскольку он «роль свою отыграл» и «пользы им он больше не приносил», а вину свалили на чеченцев, которые для них «как кость в горле».

Напомним, Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы 27 февраля 2015 года. В него попали четыре пули, он скончался на месте. В убийстве обвинили Заура Дадаева и нескольких его сообщников. Кроме того, заочно арестован и объявлен в международный розыск возможный организатор убийства Руслан Мухудинов.

По словам экономиста Андрея Илларионова, эксперты пришли к выводу, что в Немцова стреляли из двух разных пистолетов с глушителями. Разными были и используемые боеприпасы.

69

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter