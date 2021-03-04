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На турецком курорте по требованию Украины уничтожили скульптурную карту с «российским» Крымом

21:28 4 марта 2021
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В турецкой Алании удалили карту, на которой Крым был показан как территория России. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Дипломат отметила, что во время одного из международных фестивалей искусства в курортной Алании на одной из скульптур, автором которой стала российская гражданка, была изображена карта РФ с оккупированным Крымом.

Узнав об этом, МИД мгновенно отреагировал. Консул Украины в Анталии Эмир Рустамов обратился к мэру города Адему Мурату Юджелю с просьбой удалить недостоверную карту, что и было сделано.

«Теперь искусство не будет политическим инструментом влияния и не станет вводить в заблуждение жителей и гостей замечательного города Алания о территории Российской Федерации. Крым — это Украина!», — написала Джапарова в Facebook.


Напомним, недавно нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович разместил в соцсети карту Украины без Крыма. Публикацию изучают в СБУ. Ранее за карту Украины без Крыма пришлось оправдываться мэрии Львова.

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